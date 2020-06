Glienicke

Obwohl Nouri (11) am letzten Schultag am 24. Juni 2020 früh rausmusste, durfte er einen Abend davor bis halb Elf abends aufbleiben. Mit seinem Vater Martin Jablonski-Zimare haben er und andere Eltern gespannt die 9. Sitzung der Gemeindevertreter Glienicke verfolgt. Denn unter Punkt 11.20 ging es neben vielen anderen Themen endlich gegen 22 Uhr um den Schulerweiterungsbau.

Über das sogenannte Haus 6 diskutieren die Gemeindevertreter nun schon seit etwa drei Jahren. Und so war es auch am Mittwochabend. So plädierte unter anderem Michael Eggenstein von der AfD dafür, lieber in die Ausstattung der Schule sowie in mehr Lehrkräfte zu investieren. „Ein Erweiterungsbau ist derzeit aufgrund der finanziellen Lage nicht zwingend notwendig“, sagte er. Schon jetzt gebe es ein Haushaltsloch von 600 000 Euro, argumentierten andere.

Anzeige

Die Gemeindevertreter haben sich die Entscheidung um den Schul-Anbau nicht leicht gemacht.Lange wurde diskutiert. Quelle: Jeannette Hix

Weitere MAZ+ Artikel

Rund 1,2 Million Euro würde die Umsetzung des Projektes kosten. Die Summe sei so hoch, dass man erstmal die Glienicker befragen sollte, ob sie den Schulanbau überhaupt wollen, argumentierte die SPD. „Eine Bürgerbeteiligung ist da unerlässlich“, sagte Susanne Kübler ( SPD).

1,2 Millionen Euro könnte der Anbau samt Umsetzung kosten

„Die Bürgerbeteiligung geht in die falsche Richtung“, warf Wolfgang Radinger von den Grünen ein. Auch seitens der Verwaltung wurde für den Anbau plädiert. Es gehe nicht um ein Gebäude, das nice to have (schön zu haben) sei, sondern darum, „um eine moderne Schullandschaft in unserem Ort zu etablieren, um Lerninseln und viele Möglichkeiten in den Gebäuden zu schaffen, wo Kinder angeregt lernen können. Das haben wir aktuell nicht. Dass hat uns die Schulleitung so kundgetan“, sagte Jana Klätke, Fachbereichsleiterin für Soziales und Ordnung.

Am Ende wurde der Änderungsantrag der SPD-Fraktion auf Bürgerbeteiligung mit sieben Ja- und 14 Nein-Stimmen abgelehnt. Lauter Beifall kam dann schließlich aus den Publikumsreihen als der ursprüngliche Antrag auf Schulerweiterung von den Fraktionen CDU/ Freie Demokraten, GBL, Bündnis 90/Die Grünen mit 14 Ja-Stimmen und sieben Nein-Stimmen bei Null Enthaltungen angenommen war.

Planungs- und Bauverfahren kann auf den Weg gebracht werden

Mit dem Beschluss kann nun das Planungs- und Bauverfahren eingeleitet werden. „Ich freue mich riesig, dass unsere Schule erweitert wird“, sagte Nouri, der auch Schulsprecher der Grundschule Glienicke ist. „Weil die Räume so eng sind, können wir keine Gruppenversammlungen machen. Jetzt, durch Corona, ist es noch schlimmer. Nur, wenn Klassen mal Ausfälle haben, können wir auf größere Räume ausweichen“, sagt der Fünfklässler. Auch Martin Jablonski-Zimare freute sich über den Beschluss. „So werden auch für die Zukunft nachhaltige Verbesserungen geschaffen“, sagte der Schulleiter-Sprecher.

Angedacht ist der Anbau dort, wo sich jetzt an der Schule der Parkplatz befindet. Schon lange wurde von Lehrern, Erziehern und Eltern eine Optimierung des Schulstandortes gewünscht.

Von Jeannette Hix