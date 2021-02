Jubel nach 15 Wochen der Schließung: So läuft der Neustart im Tierpark Germendorf

Germendorf

Übers Wochenende kehrte ein seit langer Zeit unbekanntes Gefühl der Erleichterung bei Familie Eichholz zurück. Vorfreude auf leuchtende Kinderaugen und entspannte Eltern und Großeltern, die durch den Tier-, Freizeit- und Dinosaurierpark Germendorf schlendern, mischt sich bei den Betreibern des Areals aber auch mit den vielen Sorgen aus den vergangenen Monaten.

Zu den ersten Besuchern gehört die zweijährige Thea mit ihren Eltern Franziska und Steven aus Premnitz. Quelle: Robert Roeske

Zwar seien finanzielle Hilfen vom Staat angekommen, doch diese reichten längst nicht aus, um den Betrieb des Tierparks auch ohne Besucher aufrecht erhalten zu können, sondern lediglich zur Versorgung der Tiere mit Futter. „Die Tiere haben wir alle gut durchgekriegt. Aber ohne die vielen Spenden von Privatpersonen und auch Unternehmen, sähe es jetzt ganz schlecht für uns aus“, sagt Geschäftsführer Torsten Eichholz. Seine Geduld war schon ziemlich am Ende, als vergangene Woche endlich die erlösende Botschaft kam, dass ab Montag, 15. Februar, Brandenburger Tierparks, Wildgehege, Zoologische- und Botanische Gärten unter Wahrung der geltenden Hygienevorschriften wieder für Besucher öffnen dürfen. „Wenn ich noch einmal schließen muss, dann sehe ich das nur ein, wenn das gleiche auch für den Berliner Tierpark gilt“, sagt Eichholz, der sehr froh ist, dass sich auch die Oranienburger Lokalpolitik für die Öffnung stark gemacht hat. Sein Dank gilt vor allem Nicole Walter-Mundt (CDU).

Nun hofft der Tierpark-Chef noch auf aktuelle Informationen vom Landkreis Oberhavel, an welche Vorschriften sich die Besucher nun halten müssen. Bislang orientiert er sich an den Regelungen aus der letzten Eindämmungsverordnung. Dazu gehört, dass Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren eine Mund-Nasenbedeckung tragen müssen. Außerdem sind nur die Außenanlagen zugänglich. Die Halle und der Streichelzoo sind weiterhin geschlossen. Besucher sollten außerdem den Abstand zueinander von 1,50 Meter einhalten. „Ich appelliere hier wirklich an alle, dass sie sich an die Vorgaben halten. Denn sonst kann es ganz schnell passieren, dass der Park wieder geschlossen wird. Und das möchte ich den Kindern auf gar keinen Fall antun. Sie haben ja nun schon seit Monaten nur ganz wenige Möglichkeiten, etwas zu unternehmen und freuen sich schon lange auf die Tiere“, sagt Torsten Eichholz, der außerdem erklärt, dass sich auch die Tiere auf die Besucher freuen. Füttern ist auch grundsätzlich erlaubt, jedoch nicht bei allen Tieren. Schilder geben entsprechende Hinweise.

Torsten Eichholz hofft, dass sich alle Gäste an die Regelungen für den Besuch halten, damit der Park auch wirklich offen bleiben kann. Quelle: Robert Roeske

Neue Attraktionen sind auch geplant, zum Beispiel der Bau eines Spielplatzes, der sich durch Corona verschoben hatte. Außerdem soll eine neue Vogelvoliere entstehen. Unter den Tieren gibt es einige Neuzugänge. So sind kürzlich zwei Luchse – ein Weibchen und ein Männchen – im Tierpark eingezogen. Deren Paten sind der Fußballverein Turbine Potsdam sowie die Firma Energieinsel aus Vehlefanz. Auch einige Jungtiere werden bald das Licht der Welt erblicken, darunter Zebukälber. Eine konkrete Obergrenze für die Besucherzahl auf dem 67,9 Hektar großen Gelände gibt es bislang nicht. Die Germendorfer Feuerwehr will beim Kontrollieren der Abstände unterstützen. Eichholz empfiehlt, auch die Wochentage und nicht nur das Wochenende für einen Besuch zu nutzen.

Futter-Spenden für der Tierpark Germendorf: Pierre Schwering (links) und Dirk Unger von der Stadt Oranienburg übergaben am Montagvormittag Futtermittel von rund 20 Spendern aus Oranienburg und Umgebung sowie von Berliner Spendern an die Mitarbeiter des Tierparks. Quelle: Robert Roeske

Von Wiebke Wollek