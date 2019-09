Jüngste Ingenieure der DDR

Hennigsdorf

„Verblüffend“ findet Peter Grammelsdorf den Wandel auf dem Bombardier-Gelände in Hennigsdorf. Der 80-Jährige gehört zu einer Gruppe von zwölf Absolventen der ehemaligen Ingenieurschule für Elektrotechnik „ Hanno Günther“ in Velten-Hohenschöpping. 60 Jahre nach ihrem Abschluss besuchen Elektromaschinenbauer am Mittwoch den Ort ihrer Praxis-Ausbildung – das frühere Lokomotivbau Elektronische Werke „ Hans Beimler“ (LEW).

„Erstaunlich, wie die Technologie fortgeschritten ist“, zeigt sich Grammelsdorf in einer Zugfertigungs-Halle verblüfft. Kein Stäubchen scheint auf dem hellen Boden zu liegen. Das sei damals anders gewesen, als noch geschweißt wurde. „LEW war führend in der Schweißtechnik“, weiß der Mann aus Fredersdorf ( Märkisch Oderland). Später bei seiner Arbeit im Transformatorenwerk Berlin-Oberschöneweide (Tro) habe ihm seine praktische Ausbildung genutzt, als er einen Anschlussdraht mit dem Spulendrat eines Elektromotors verbinden musste. „Das Abbrennstumpfschweißen war die Lösung“, freut er sich noch heute darüber.

In der DDR fehlten Ingenieure

Normalerweise sollten damalige Bewerber für ein Ingenieurstudium wenigstens einen Berufsabschluss vorweisen, sagt Jürgen Döring. Der damals 15-Jährige wurde wie alle Anwesenden gleich nach der 10. Klasse angenommen. Am 1. September 1955 begann er mit 58 Gleichaltrigen seine Ausbildung in der neuen Ingenieurschule. Ihre fehlende Praxis holten sie in zwei Jahren beim LEW nach und tauschten dafür alle zwei Wochen den Klassenraum mit der Lehrwerkstatt und den Werkhallen.

„Das war eine einmalige Sonderregelung“, weiß Manfred Mehrbach, der aus Ohrdruf ( Thüringen) kam: „Der DDR haben Ingenieure gefehlt.“ Hinzu kam, dass der Beruf damals etwas Besonderes gewesen ist. „Meine Eltern haben das nicht verstanden. In meinem Ort mit 3 000 Einwohnern gab es keinen einzigen Ingenieur“, schildert Mehrbach die früheren Verhältnisse. „Das große Wunder ist, dass wir Bubis ohne Abitur und Beruf das geschafft haben“, betont der 80-Jährige.

Blick in das wissenschaftlich- technische Zentrum der Ingenieurschule "Hanno Günther" in Velten- Hohenschöpping. Elektrotechnik. Schule. Studium. Studenten.Unterricht.DDR. Foto: MAZ/Wolfgang Mallwitz, November 1985 Quelle: MAZ/Wolfgang Mallwitz

Jedoch seien zur Prüfung 1959 nur 25 erfolgreiche Abgänger übrig geblieben: „Die Meisten sind im vierten Semester bei Mathematik durchgefallen.“ Grammelsdorf betont: „Wir waren erst 19 Jahre alt und die jüngsten Ingenieure der DDR.“ Und alle seien etwas geworden. Sie wirkten in der Fernsehröhrenentwicklung, projektierten ganze Elektromotorenwerke oder leiteten große Produktionen.

Möglicherweise ist es das letzte Treffen

Nach 1990 hat Jürgen Döhring die Truppe über Einwohnermeldeämter und andere Stellen wieder ausfindig gemacht. Er ging nach seinem Abschluss zu Siemens nach Mannheim ( Baden-Württemberg) – für 200 Deutsche Mark weniger als seine Westkollegen. Jetzt wohnt er an der französischen Grenze am entferntesten von allen verstreuten Kommilitonen. Zwölf konnten noch zum 16. Treffen kommen. „Die letzten Überlebenden“, witzelt Mehrbach. „Es dürfte das letzte Treffen gewesen sein“, glaubt Döring.

Ingenieure treffen sich nach 60 Jahren wieder bei Bombardier Quelle: Enrico Kugler

Bombardier-Mitarbeiter Matthias Mahnke, der vor 26 Jahren in der Produktion begann, führte die früheren Auszubildenden über das Gelände und stellte die heutigen Aufgaben des größten Arbeitgebers der Region vor. 1200 der 2300 Mitarbeiter arbeiten in der Entwicklungsabteilung an Innovationen auch für andere Bombardier-Standorte. Die Besucher sind zufrieden, dass es in ihrer ersten Wirkungsstätte weitergeht. Als sie jedoch einen Tag zuvor vor den Toren der alten Ingenieurschule standen, hätten sie ihre alte Lehranstalt kaum wiedererkannt, sagt Grammelsdorf: „Wir sind erschrocken, dass man es so verkommen lassen hat.“

Von Matthias Busse