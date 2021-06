Birkenwerder

Es sind zwei Frauen, die den kleinen Raum in der Hauptstraße 47 in Birkenwerder (Oberhavel) dominieren. Gleich wenn man eintritt, ziehen sie einen in ihren Bann. Die eine schaut fragend, abwartend, taxierend, die andere umarmt eine Katze, ihr Blick ist auf das Tier gerichtet, aber trotzdem schaut sie einen irgendwie an. Die beiden Bilder stammen von dem ostdeutschen Universalkünstler Jürgen Böttcher alias Strawalde, der im kommenden Monat 90 Jahre alt wird.

22 Arbeiten von Strawalde

Die „Galerie 47“ hat das zum Anlass genommen, ihm eine kleine, sehr bedacht zusammengestellte Ausstellung zu widmen, die am Sonnabend eröffnet wird. Nur 22 Arbeiten werden zu sehen sein, und mehr würden in den engen Ausstellungsraum auch kaum reinpassen.

Aber es sind allesamt Neuentdeckungen: Bilder, die größtenteils in den vergangenen zwei Jahren, viele während der Pandemie erst entstanden sind. Und Werke aus den Anfangsjahren des Künstlers, die zuvor noch nie gezeigt wurden, wie Kurator Manfred Zoller versichert. „Strawalde Kabinett“ hat er die kleine, feine Schau überschrieben und gibt sogleich zu, dass es Böttcher selbst war, der den Titel angeregt hat.

Zoller ist auch kein Unbekannter. Der im benachbarten Bergfelde lebende Künstler ist gerade mit dem Brandenburgischen Kunstpreis ausgezeichnet worden. Mit Strawalde ist er befreundet. Und so hat er dafür gesorgt, dass die erst im vergangenen Jahr von kunstinteressierten Bürgern Birkenwerders initiierte Galerie, die wegen Corona lange nicht richtig eröffnen konnte, gleich mit einem künstlerischen Schwergewicht auftreten kann.

Mit den beiden Frauenporträts hat Zoller gewissermaßen den Rahmen der Ausstellung abgesteckt. Die Frau mit der Katze zeigt Strawaldes erste Frau Agathé. Es ist eine Kohlezeichnung aus dem Jahr 1952 – also noch aus den Anfangsjahren. Dass das Bild kaum jemand kennt und auch in der Ausstellung nur ein gedruckter Scan zu sehen ist, liegt daran, dass Strawalde es auf die Rückseite eines anderen Bildes gezeichnet hat – das Porträt seines damaligen Studienfreundes und bereits 2001 verstorbenen Malers Manfred Böttcher. Auch das hängt bis zum 8. August in Birkenwerder.

Das zweite Frauenbild zeigt eine seiner Enkelinnen. Auf den ersten Blick könnte es aus dem Zyklus von Frauenporträts stammen, den Strawalde „Anna-Chron-Serie“ genannt hat, der schon vor Jahren entstanden ist. Doch „Zazie’s Schwester“ ist ganz neu. Das Bild ist erst in diesem Jahr entstanden – in Öl auf Leinwand, streng reduziert auf Komplementärtöne gelb und violett. Und wie bei allen Frauenporträts von Strawalde, zeigt er eine selbstbewusste Person, die zugleich ein Geheimnis in sich zu tragen scheint.

Jürgen Böttcher – ein Geheimnis

Strawalde ist selbst ein Geheimnis. Ein Multitalent, das sich in keine Schublade zwängen lässt und schon gar nicht in ein politisches System. Ausgebildet an der Dresdner Kunsthochschule haderte er schon früh mit den Vorgaben eines Sozialistischen Realismus. Er setzte sich lieber mit Picassso und den modernen Franzosen auseinander, was ihm, wie konnte es anders sein, den üblichen Formalismusvorwurf einbrachte.

Strawalde – Kabinett. Galerie 47, Hauptstr. 47 in Birkenwerder. 12. Juni bis 8. August. Mi-Fr, 17-19 Uhr, Sa/So, 15-18 Uhr. Terminvereinbarung: 0157/33826766

Seine Ausbildung an der Filmhochschule in Babelsberg führte ebenfalls nicht zu gesellschaftlicher Anerkennung. Böttcher drehte Dokumentarfilme, über Wäscherinnen oder Rangierarbeiter. Er zeigte das Proletariat bei der Arbeit, was dann wohl doch zu realistisch war, weshalb viele seiner Streifen nicht gezeigt werden durften. Sein einziger Spielfilm „Jahrgang ’45“ teilte 1966 das Schicksal von Frank Beyers „Spur der Steine“. Er verschwand bis 1990 im Giftschrank.

Auf dem Gebiet der bildenden Kunst, auf dem sich der Filmregisseur Jürgen Böttcher in Anlehnung an den Oberlausitz-Ort Strahwalde, wo er seine Jugend verbrachte, Strawalde nennt, ist er keiner Stilrichtung zuzuordnen. Mal entstehen Bilder, die entfernt an die blaue Periode Picassos erinnern, wie die beiden Frauenporträts, dann wieder völlig abstrakte Gebilde, Materialcollagen oder Übermalungen, etwa von Gemäldepostkarten.

Strawalde, das ist Energie und Emotion

Von allem ist in der kleinen Ausstellung in Birkenwerder etwas dabei. Denn auch in jüngster Zeit hat Strawalde sich immer wieder anders ausprobiert. Wohlkomponierte Stoffcollagen, für die sich der Künstler aus einem alten französischen Stoffmusterbuch bediente, angereichert mit an japanische Schriftzeichen erinnernde Gestalten entführen in fantastische Welten. Mit Tusche und Kreide entwirft er dynamische Gebilde, die vor Energie fast aus dem Rahmen springen wollen.

Überhaupt: Energie und Emotion dürften die Schlüsselbegriffe für Strawaldes Kunst sein. In Birkenwerder ist dies geradezu physisch vor dem so arg sachlich, fast schon bürokratisch betitelten Ölgemälde "21.VI.20“ erfahrbar. Der Künstler stapelt Tausende kleiner Pinselstriche übereinander, bis ein gelblicher Farbteppich entsteht. Je länger man drauf schaut, um so intensiver beginnt das Gemälde zu flimmern. Kleinere Flächen und neue Hintergründe tun sich auf, pulsieren im Rhythmus der Farben und Texturen. Ein Bild, wie ein Tanz, in dem Gefühle den Takt vorgeben.

Von Mathias Richter