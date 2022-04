Jugendfeuerwehr in Oberhavel: Kreisjugendwart Chris Koch freut sich über Zuwachs

Oberhavel

Hier lernen schon die Kleinsten das Einmaleins der Feuerwehr: Die Jugendfeuerwehren des Landkreises Oberhavel sind so gefragt wie noch nie. Immer mehr Kinder und Jugendliche entscheiden sich für das „heiße“ Hobby, das im Laufe der zeit nicht selten zur Berufung wird. Das Bindeglied zwischen den einzelnen Feuerwehren und dem Kreisfeuerwehrverband ist Kreisjugendwart Chris Koch (31) aus Marwitz.

Chris Koch wird vom stellvertretenden Jugendwart zum Kreisjugendwart

Seit dem 18. März 2017 hat er den Posten mittlerweile inne – auch, wenn das gar nicht so geplant war, wie er rückblickend berichtet. „Ich war zu diesem Zeitpunkt stellvertretender Jugendwart in Marwitz und war dann zur Kreisdelegiertenversammlung, auf der auch der Rechenschaftsbericht vorgetragen wurde“, erinnert er sich.

„Dabei kam dann auch die Suche nach einem neuen Kreisjugendwart zur Sprache.“ Der eigentliche Bewerber war nicht erschienen – und Chris Koch trifft aus dem Bauch heraus die spontane Entscheidung, sich für den Posten zur Wahl zu stellen.

Die Jugendfeuerwehren des Landkreises können sich über Zuwachs freuen. (Archivbild) Quelle: Robert Roeske

Bereut habe er diese spontane Eingebung bis heute nicht, sagt er. „Viele haben anfangs an mir gezweifelt und haben sich gefragt, ob ich das wirklich schaffe und wie lange ich es durchhalte.“ Mittlerweile hat Chris Koch allen Zweiflern bewiesen, wie wichtig ihm die Jugendfeuerwehren sind. „Es ist mir eine Herzensangelegenheit, die mir von Jahr zu Jahr mehr Spaß macht.“

Jugendfeuerwehr in Oberhavel: 993 Mitglieder in 70 Jugendfeuerwehren

Heute engagieren sich 993 Mitglieder in 70 Jugendfeuerwehren des Landkreises. „Ich bin aber nicht der ’Chef der Jugendfeuerwehren’, sondern lege Rechenschaft an die Landesjugendfeuerwehr ab und fungiere als Bindeglied zwischen den Stadt-, Amt- und Gemeindejugendwarten und dem Landkreis Oberhavel“, erläutert der 31-Jährige. Dabei wird er von seinen Stellvertretern Tino Küsel und Rene Schmidt tatkräftig unterstützt.

Doch nicht in allen Gemeinden läuft es so, wie es sich der Kreisjugendwart wünschen würde. „Bei einigen könnte es deutlich besser laufen, andere wiederum haben super Mitgliederzahlen.“ Ganz vorn dabei sei vor allem der Norden des Kreises, „aber auch Oranienburg und Kremmen sind nicht schlecht aufgestellt, es wird tatsächlich von Jahr zu Jahr besser.“

Die Jugendfeuerwehr der Wache Nord führt etwa regelmäßig einen Berufsfeuerwehrtag durch. Quelle: Feuerwehr

Das belegen auch die Mitgliederzahlen in den Jugendfeuerwehren: Seit 2017 haben rund 250 Kinder und Jugendliche den Weg in die Freiwilligen Feuerwehren gefunden. „Das ist aber auch den Kinderfeuerwehren geschuldet. Einen Fünf- oder sechsjährigen bekommt man eher für die Feuerwehr begeistert als einen Zehnjährigen“, zeigt er sich realistisch.

Drei neue Jugendfeuerwehren in Bergsdorf, Menz und Blumenow

Trotzdem freut er sich über gleich drei Neugründungen von Jugendfeuerwehren in den letzten zwei Jahren: So werden jetzt auch in Bergsdorf, Menz und Blumenow die Kinder auf den Feuerwehrdienst vorbereitet. „Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung.“ Man sei auf einem guten Weg, denn auch die Zusammenarbeit mit den Stadt- und Gemeindejugendwarten habe sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. „Es gibt einfach mehr Konstanz in der Kommunikation. Mittlerweile merken sie, dass ich wirklich Bock habe auf das, was ich da mache.“

Am 13. März fand der Jugendfeuerwehrtag in Gransee statt. Quelle: Uwe Halling

Wie wichtig der Nachwuchs aus den Jugendfeuerwehren auch für den aktiven Dienst sind, kann Chris Koch ebenfalls erklären: „Die Mitglieder der Jugendfeuerwehren sollen später die Aktiven ablösen, denn auch sie werden ja älter.“ Ohne die Jugendfeuerwehr, so sagt der Kreisjugendwart, würden die Freiwilligen Feuerwehren irgendwann aussterben.

„Der eigene Nachwuchs ist wichtig. Das ist in jeder Sportart so, aber bei der Feuerwehr ist es natürlich noch wichtiger, dass am Ende möglichst viele Jugendfeuerwehrmitglieder in den aktiven Dienst wechseln.“

Ausbildungs- und Wohnungsangebote gerade für junge Feuerwehrleute entscheidend

Wie viele Kinder und Jugendliche tatsächlich so lange „bei der Stange“ bleiben, ließe sich aber schlecht voraussagen. „Gerade im nördlichen Bereich Oberhavels ist das oftmals etwas schwieriger, weil die Jugendlichen dort hin ziehen, wo es Ausbildungen und Arbeit gibt.“ Da habe der Südkreis wegen seiner guten Anbindung zu Berlin mehr Glück. „Aber für uns gibt es auch keinen Nord- und Südkreis – wir sind ein Landkreis“, bekräftigt Chris Koch. Deswegen würde man zum Beispiel die Standorte Orientierungsläufe der Jugendfeuerwehre jedes Jahr wechseln.“

Immer mehr Kinder und Jugendliche entscheiden sich für die Jugendfeuerwehr als Hobby. Quelle: Feuerwehr Oranienburg

Das Kreisjugendlager, bedauert der 31-Jährige, habe sowohl in diesem als auch im letzten Jahr pandemiebedingt ausfallen müssen. „Man konnte in dieser dynamischen Lage einfach nicht planen.“ Wenn es Corona zulässt, soll das Kreisjugendlager aber im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder stattfinden. Für das aktuelle Jahr steht allerdings noch der Leistungsnachweis statt – gemeinsam mit der Kreismeisterschaft im Löschangriff Nass am 6. August in Marwitz.

Von Stefanie Fechner