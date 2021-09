Jugendfeuerwehren messen sich in Glienicke beim Orientierungslauf

Glienicke/Nordbahn

Aufgeregt warteten die Jungen und Mädchen der Jugendfeuerwehr Hennigsdorf am Sonnabendvormittag in Glienicke auf ihren Startschuss für den Orientierungslauf. Unter ihnen ist auch die 14-jährige Amélie, die sich seit gut zwei Jahren bei der Jugendfeuerwehr engagiert. Und das aus einem guten Grund, wie sie noch schnell vor dem Startsignal verrät: „Ich will später zur Berufsfeuerwehr, und da glaube ich, dass ich größere Chancen habe wenn ich früh damit anfange“, sagt sie selbstbewusst.

Acht Stationen auf acht Kilometern

Ihr Wissen und ihre Fertigkeiten konnte sie anschließend bei insgesamt acht Stationen beweisen – „verteilt über eine Strecke von insgesamt 8,4 Kilometern quer durch Glienicke“, erklärt Kreisjugendwart Chris Koch.

Kreisjugendwart Chris Koch Quelle: Robert Roeske

Er hat die Veranstaltung gemeinsam mit zahlreichen Unterstützern und Helfern auf die Beine gestellt. „Ohne die Helfer wäre es auch gar nicht machbar gewesen“, sagt er klar. 22 Mannschaften aus dem ganzen Landkreis haben sich für die Teilnahme angemeldet. Glienicke, Velten, Bergfelde, Schildow, Schönfließ, Leegebruch, Liebenwalde, Hammer, Kremmen, Bötzow, Marwitz und Hohen Neuendorf haben je mindestens eine Mannschaft ins Rennen geschickt. „Glienicke startet etwa mit vier Mannschaften, damit auch alle Jugendfeuerwehrangehörigen teilnehmen können“, erläutert Chris Koch. Jede Mannschaft bestehe so aus sieben bis zwölf Teilnehmern.

Mit einer Karte quer durch Glienicke

Diese schickte der Kreisjugendwart in einem Abstand von zehn Minuten auf die Strecke – abwechselnd mit und gegen den Uhrzeigersinn, damit sich die Gruppen möglichst nicht an den einzelnen Stationen stauen. Zur Orientierung bekam jede Gruppe eine Karte an die Hand. „Aber damit es nicht ganz so schwer wird, dürfen die Betreuer unterstützend tätig werden.“

An den Stationen absolvierten die Kinder und Jugendlichen verschiedenste Aufgaben, bei denen neben dem feuerwehrtechnischen Wissen auch Teamwork und Köpfchen gefragt war. An der ersten Station hatte das Team eine Wettkampfbahn aufgebaut. „Hier muss ein Hindernislauf bewältigt werden“, erklärte Chris Koch. Körperliche Fitness sei nämlich auch schon in der Jugend wichtig. „Da wird der Grundstein gelegt.“

Nehle und Liana aus Hennigsdorf stehen vor der großen Karte. Quelle: Robert Roeske

Teamwork und Köpfchen sind gefragt

Bei den Spritzwänden an der zweiten Station galt es, Klappen in einer Wand mittels Kübelspritze möglichst schnell zum Umfallen zu bringen. bevor es mit Verkehrsleitkegel-Weitwurf und Leinenbeutel-Zielwurf an den Stationen drei und vier weiter ging. An der fünften Station des Orientierungslaufes stellten die Jugendfeuerwehren neben ihrem Allgemeinwissen auch ihr feuerwehrtechnisches Know-How unter Beweis.

Beim Holzblocklauf wurde es noch einmal sportlich. „Dort kommt es vor allem auf die Teamarbeit an“, verrät Chris Koch – diese sei schließlich bei der Feuerwehr unerlässlich. An der achten und letzten Station ging es durchaus auch lustig zu: Es galt, die bereitgelegte Einsatzkleidung, bestehend aus Jacke, Hose und Helm, schnellstmöglich anzuziehen.

SEG und DRK unterstützen die Feuerwehr

Um die anfallende Arbeit zu bewältigen, waren Chris Koch und das Team im Hintergrund bereits seit 6 Uhr morgens im Einsatz. „Es musste ja alles aufgebaut werden“, bevor die erste Mannschaft um 8.50 Uhr auf die Strecke ging. Zwei Kinderfeuerwehren nahmen ebenfalls am Wettkampf teil.

„Sie werden aber extra bewertet.“ Unterstützung erhielten die Feuerwehrkameraden vom Deutschen Roten Kreuz aus Oranienburg und der Schnelleinsatzgruppe (SEG) Betreuung aus Gransee, die sich um die Verpflegung der Anwesenden kümmerten.

Zum Mittag gab es Nudeln mit Wurstgulasch. Quelle: Robert Roeske

Auch für Kinderfeuerwehrwartin Heike Zoch aus Glienicke war der Tag ein ganz besonderer. „Klar haben wir uns mit einem extra Dienst auf dieses Ereignis vorbereitet“, erzählt sie. Und auch wenn die Glienicker in Absprache mit Chris Koch maßgeblich an der Organisation des Orientierungslaufes beteiligt waren, verraten haben sie ihren Kindern und Jugendlichen nichts. „Es ist toll, dass so etwas auf die Beine gestellt wird“, befand sie. Vor allem die Team- und Zusammenarbeit in der Jugendfeuerwehr sei wichtig. „In der Feuerwehr lernt man nämich auch viel für’s Leben.“

