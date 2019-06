Oranienburg

Zeugen meldeten Montagabend der Polizei eine Gruppe Jugendlicher, die in Oranienburg in der Stralsunder Straße unter anderem mit „Heil Hitler“-Rufen auf sich aufmerksam gemacht hatte. Aus der neunköpfigen Gruppe soll zudem ein Verkehrsschild auf die Straße gelegt und damit in den Straßenverkehr eingegriffen worden sein.

Die verständigte Polizei konnte die Gruppe wenig später feststellen. Es handelte sich dabei um neun 18 bis 23 Jahre alte Jugendliche und Heranwachsende deutscher Herkunft. Bei ihrer Befragung stritten sie die Vorwürfe zunächst ab. Die Polizei hat die Ermittlungen, unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (StGB §86a), aufgenommen. Diese dauern vorerst an.

Von MAZonline