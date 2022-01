Jugendliche vermisst: Polizei sucht 15-Jährige aus Rheinsberg

Rheinsberg/Oberhavel

Ein Betreuer einer Kinder- und Jugendeinrichtung in der Straße Untermühle meldete am 9. Januar die 15-jährige Lisa R. bei der Polizei als vermisst. Gegen 17 Uhr war die Jugendliche zu einem Spaziergang aufgebrochen und seither nicht mehr in die Einrichtung zurückgekehrt. Lisa R. leidet an einer psychischen Erkrankung. Die Polizei geht von einer Eigengefährdung aus, weshalb nach Lisa R. gesucht wird. Bei dem Verlassen der Einrichtung am 9. Januar trug Lisa R. einen schwarzen Pullover, einen schwarzen Rock sowie eine schwarze Jogginghose. Sie ist etwa 1,60 Meter groß, hat eine kräftige Statur und schwarze Haare. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie nach ihrem Verschwinden öffentliche Verkehrsmitteln genutzt hat. In Berlin befinden sich Kontakte, die durch die Polizei ergebnislos geprüft worden sind. Auch liegen Hinweise dafür vor, dass die Jugendliche sich nach Hessen oder Hamburg begeben haben könnte. Die Polizei bittet Zeugen, die Lisa R. gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, sich bei der Polizeiinspektion in Ostprignitz-Ruppin unter der Telefonnummer 03391-3450 zu melden.

Die 15 Jahre alte Lisa R. wird vermisst. Quelle: Polizeidirektion Nord

Von MAZonline