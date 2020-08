Julius Steffen: „Wir konnten uns in der Krise aufeinander verlassen“

Oranienburg

Seit Jahresbeginn leitet der 27-jährige Julius Steffen die Geschicke der Oberhaveler Wirtschaftsjunioren als deren Vorsitzender. Zudem führt der gebürtige Birkenwerderaner sein eigenes Unternehmen, die Media Agentur „Just Connected“, mit der kürzlich erst aus Berlin nach Oranienburg zog. Im MAZ-Interview der Woche blickt der umtriebige Jungunternehmer auf die vergangenen Monate und die Auswirkungen der Coronapandemie auf die Unternehmen in der Region zurück.

Ziemlich genau fünf Monate liegt der Ausbruch der Coronapandemie in Deutschland zurück. Können Sie sich noch an diese Tage im März erinnern?

Anzeige

Julius Steffen: Sehr gut sogar. Zwei, drei Tage vor dem Lockdown saß ich noch mit Bekannten zusammen und war felsenfest davon überzeugt, dass es bei uns in Deutschland keine großen Einschränkungen geben wird. Für mich war so ein Zustand in unserer Region nicht vorstellbar, gerade vor dem Hintergrund unserer Geschichte. Ich war davon überzeugt, dass sich die Menschen nicht so sehr in ihren Grundrechten und ihrem Bewegungsradius einschränken lassen. Wir sind ja dann allerdings relativ schnell eines besseren belehrt worden. Und rückblickend muss ich natürlich auch sagen, dass die getroffenen Maßnahmen gerechtfertigt und richtig waren.

Weitere MAZ+ Artikel

Sie führen selbst ein Unternehmen. Welche Auswirkungen hatten eben diese Maßnahmen auf Ihre Agentur?

Die Folgen waren schon erheblich. Ende März, Anfang April hatten wir mit einem Umsatzeinbruch von rund 35 Prozent zu kämpfen. Das war schon eine ganze Menge. Unsere Kunden kommen aus dem Einzelhandel, der Tourismusbranche oder auch dem Vertrieb. Viele dieser Unternehmen kämpften um ihre blanke Existenz, mussten daher ihre Dienstleistungen, mit denen sie uns beauftragt hatten, vorerst streichen. Das hat uns natürlich schon vor erhebliche Probleme gestellt.

Wie sind Sie selbst damit umgegangen?

Die Situation war nicht einfach, das muss ich ganz klar sagen. Ich habe viele Gespräche mit den Mitarbeitern geführt, habe mir überlegt, wie es für uns weiter gehen kann und soll. Gefühlt gab es täglich neue Informationen, neue Änderungen. Ich habe mich in die Thematik Kurzarbeitergeld eingelesen. Nicht wenige Unternehmer aus meinem Bekanntenkreis gerieten in Existenznöte, das sorgte schon für eine gewisse Grundpanik. Man fühlte sich mitunter ein wenig hilflos. Auch, weil keiner wusste, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln würde. Wir hatten Existenzängste, gleichzeitig war eine Lösung bei weitem noch nicht in Sicht.

Wie ging es für Sie dann weiter?

Letztlich haben wir in der Agentur als Team gemeinsam die Entscheidung getroffen, dass wir unsere Arbeit erst einmal ganz normal weiter machen. Ich habe es den Mitarbeitern frei gestellt, ob sie von zu Hause oder vom Büro aus arbeiten wollen – kein einziger hat sich für das Homeoffice entschieden. Wir machen kreative Jobs, da lebt man zu einem großen Teil auch vom gegenseitigen Austausch, der Kommunikation untereinander. In unserem neuen Büro in Oranienburg konnten wir die Abstandsregelungen aufgrund der größeren Fläche problemlos einhalten, auch Desinfektionsmittel standen jederzeit zur Verfügung. Zudem haben wir keine Kundentermine vor Ort mehr durchgeführt. Unseren Kunden haben wir jedoch mitgeteilt, dass wir die vereinbarten Leistungen weiter liefern werden und niemanden hängen lassen. Auch wenn die Finanzsituation vieler Kunden aufgrund der Pandemieeinschränkungen nicht gut aussah und die Leistungen teilweise vorerst nicht bezahlt werden konnten. Uns war wichtig, unseren Kunden Sicherheit zu geben. Für mich beruht ein Geschäftsverhältnis auf gegenseitigem Vertrauen, ich baue auf langfristige Partnerschaften. Das heißt auch, dass man in schwierigen Situationen nicht gleich die Flinte ins Korn wirft. Gerade in der Situation, die wir in den letzten Monaten alle erlebt haben, ist es aus unserer beruflichen Sicht verheerend, beispielsweise Marketingmaßnahmen völlig auf Null zurückzuschreiben. Gerade jetzt ist es umso wichtiger, zu schauen, mit welchen Möglichkeiten man sein Unternehmen wieder in die Spur bringen kann.

Wie oft haben Sie sich denn in dieser Zeit selbst sich ins Homeoffice zurückgezogen?

Kein einziges Mal. Ich bin nicht der Typ dafür. Zu Hause fällt es mir schwer, von der Arbeit abzuschalten, wenn der Schreibtisch ständig präsent ist. Ich bin gern im Büro und kann dort auch am effektivsten arbeiten. Was ich sagen kann ist, dass die Coronazeit eine der intensivsten war, die ich in meinem Berufsleben bisher erlebt habe. Wir haben so viel gearbeitet wie noch nie, um alles abzudecken, was auf unseren Tischen lag. Im Schnitt war ich 14, 15 Stunden am Tag im Büro, das war eine harte Zeit auch für meine Familie. Denn um die Umsatzeinbrüche irgendwie aufzufangen haben wir natürlich geschaut, wie wir diese Lücken kompensieren können und haben uns auf die Suche nach gesonderten Projekten gemacht. Wir haben da wirklich viel Glück gehabt, muss ich sagen. Am Ende lief es für uns auf ein Nullsummenspiel hinaus, wir konnten die Löcher, die Corona gerissen hat, durch neue Aufträge ausgleichen.

Als Vorsitzender der Wirtschaftsjunioren haben Sie auch einen guten Überblick über die Situation zahlreicher anderer Unternehmen im Kreis.

Ja, insgesamt zählen aktuell rund 70 Unternehmen zu unserem Verband. Wir sprechen da von insgesamt rund 2500 Arbeitsplätzen, die wir stellen. Die Verbandsmitglieder sind von der Coronakrise völlig unterschiedlich getroffen worden, was an der großen Branchenvielfalt liegt, die wir haben. Einige Unternehmen wie in der Gastronomie, Event- oder Kulturbranche haben richtig zu kämpfen und echte Existenzprobleme, andere hingegen wie im Bau oder im Handwerk haben die Folgen überhaupt nicht zu spüren bekommen und sind nahezu problemlos durch die Krise gekommen, haben durchgearbeitet wie auch schon vor Corona. Wieder einmal klar geworden ist während der vergangenen Monate, dass unter den Wirtschaftsjunioren eine große Solidarität herrscht. Ähnlich wie bei Hochwasser, internen Krankheitsfällen oder jetzt der Coronapandemie konnten wir uns auf die Mitglieder untereinander verlassen. Das ist in meinen Augen tatsächlich auch etwas Positives, was diese Krise hervorgebracht hat.

Können Sie das genauer erklären?

Die Verbandsmitglieder haben sich untereinander unterstützt, so gut das währen der ganzen Krisenzeit möglich war. Ein Beispiel: Als Christian Haferkorn seinen Cateringbetrieb in Kremmen aufgrund von Corona schließen musste, hat er auf eine lieferbare Mittagsversorgung umgestellt. Zahlreiche Unternehmen, die zu den Wirtschaftsjunioren gehören, haben dieses Angebot stark in Anspruch genommen, um ihn zu unterstützen. Insgesamt denke ich, dass uns die vergangenen Monate noch einmal ganz besonders zusammengeschweißt haben. Obgleich die Verbandsarbeit während der Coronakrise enorm gelitten hat, das muss ich ganz klar einräumen. Wir sind inzwischen aber dabei, den Verband mit all seinen Vorzügen und Stärken wieder genau so aufzubauen, wie es ihn zuvor schon gab. Wir haben viele tolle Projekte geplant gehabt, die wir aufgrund von Corona leider platzen lassen mussten. Es gibt aber schon Ideen, wie wir das auffangen. Was als nächstes aber tatsächlich umsetzbar ist, das werden wir sehen müssen. Alles steht und fällt mit der weiteren Entwicklung dieser Pandemie.

Von Nadine Bieneck