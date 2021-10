Oberhavel/Neuruppin

Auch die zweite Kündigung, die KSB-Geschäftsführer Matthias Senger vom geschäftsführenden Vorstand des Kreissportbundes Oberhavel erhalten hatte, ist unwirksam. Seiner Kündigungsschutzklage wurde am Dienstag vor der 2. Kammer des Arbeitsgerichtes Neuruppin in vollem Umfang stattgegeben. Nachdem bereits eine erste Kündigung in der ersten und zweiten Instanz für unwirksam erklärt worden war, hat der geschäftsführende KSB-Vorstand nunmehr die dritte Niederlage erlitten.

Die Mehrheit des siebenköpfigen Gesamtvorstandes des KSB sieht sich damit in seiner Haltung sowie Beurteilung der Rechtslage bestätigt. „Wir sind echt happy“, sagte die 2. stellvertretende KSB-Vorsitzende Ines Sahr am Nachmittag: „Es lohnt sich zu kämpfen“, so ihr Fazit.

Ines Sahr zeigt sich nach dem Ergebnis der Gerichtsverhandlung sehr erleichtert. Quelle: privat

Der 1. KSB-Vorsitzende Frank Müller, der die Kündigung zusammen mit seinem 1. Stellvertreter Manfred Hick und Kassenwart Burkhard Dietrich veranlasst hatte, wollte sich am Dienstag noch nicht zu möglichen Konsequenzen äußern. Er wolle sich zunächst mit Hick und Dietrich an einen Tisch setzen. „Dann werden wir entscheiden“, kündigte Müller auf MAZ-Nachfrage an. Voraussichtlich in der nächsten Woche werde er dann zum Pressegespräch einladen.

Bereits im Vorfeld der Verhandlung am 12. Oktober hatte Frank Müller im MAZ-Gespräch angekündigt, dass er bei einer erneuten Niederlage vor Gericht seinen Posten niederlegen werde. Allerdings hatte er nicht genau definiert, wann für ihn der Zeitpunkt der Niederlage gekommen ist.

Matthias Senger wollte sich zunächst nicht zu dem Sachverhalt äußern. Quelle: privat

Denn zunächst muss erst einmal das Beschlussergebnis des Vorsitzenden und seiner beiden ehrenamtlichen Richter formal verkündet und im Anschluss auch noch inklusive Begründung den Konfliktparteien offiziell mitgeteilt werden. Dies wird innerhalb der nächsten drei bis vier Wochen erwartet. Danach hat die Beklagtenseite, also der KSB, vier Wochen lang Zeit, erneut Widerspruch einzulegen und gegebenenfalls das Landesarbeitsgericht anzurufen.

Der Richter sieht zwischenmenschliche Konflikte als Ursache für den Rechtsstreit an. Quelle: Detlev Scheerbarth

Die spannende Frage, ob dieser lange und steinige Weg weiter gegangen wird, bleibt also zunächst unbeantwortet. Der Vorsitzende machte jedenfalls deutlich, dass eine Verhandlung durch zwischenzeitliche Wahlen voraussichtlich vertagt würde und nicht zeitnah zu erwarten wäre. „Ich habe nicht umsonst den Termin der Mediation vorgetragen“, sagte Richter Weiß. Denn den Grund der Kündigung führte er auf Unstimmigkeiten zurück: „Was hier passiert hat im Wesentlichen nichts mit Jura zu tun, sondern sind zwischenmenschliche Konflikte.“ Und „wenn Menschen sich nicht verstehen, dann kann der Staat das nicht richten“, stellte der Vorsitzende fest und verglich das Zerwürfnis mit einer zerrütteten Ehe. Die könne auch ohne Einverständnis eines Partners geschieden werden. Allerdings könne man ein Ehrenamt auch jederzeit niederlegen, wenn man sich darin nicht mehr wiederfindet. Ohnehin sei aber das Urteil beinahe unerheblich, weil die eine oder die andere Seite seiner Ansicht nach die nächste Instanz anrufen würde.

Konflikt auf eine Frage reduziert

Nach seinen allgemeinen Betrachtungen sowie seinen Erläuterungen zu dem von der Gesetzgebung sowie die KSB-Satzung gesetzten rechtlichen Rahmen reduzierte der Vorsitzende den Gesamtkonflikt auf eine einzige, erstaunlich einfache Frage: Wer darf oder durfte Matthias Sänger die Kündigung aussprechen? „Alles andere spielt keine Rolle“, so Christhard Weiß. Bereits zuvor war der Richter nach sorgfältigem Studium der zweibändigen Akte zu einer klaren Schlussfolgerung gekommen: „Wenn der erweiterte Vorstand hätte kündigen müssen, wenn die Prüfung das ergibt, dann ist die ausgesprochene Kündigung tot.“

Richter bestätigt Position von Ines Sahr

Angesichts des Urteils der drei Richter ist man ganz offenkundig zu dem Schluss gekommen, dass der geschäftsführende Vorstand lediglich auf Beschluss des gesamten Vorstandes rechtswirksam handeln darf – was übrigens der von Anfang an geäußerten Kritik von Ines Sahr und ihren drei Vorstandskollegen Danny Funke sowie Katja und Maik Trölenberg entspricht. Sie hatten von „Alleingängen“ des Vorsitzenden und seiner beiden Vertrauten gesprochen.

Sänger würde gern weiter machen

Und der Gesamtvorstand habe die Kündigung Sengers kürzlich mit eindeutigem Mehrheitsbeschluss zurückgenommen und für seine Weiterbeschäftigung votiert. Sänger selbst wäre auch bereit, weiter für den KSB zu arbeiten, hatte sein Anwalt Hans-Martin Bergsdorf in der Verhandlung bekräftigt. Als stichhaltigstes Argument für seinen Standpunkt führte Bergsdorf den Arbeitsvertrag selbst an: Dort sei ausdrücklich der „Vorstand“, also der gesamte KSB-Vorstand, als Dienstvorgesetzter genannt.

Von Helge Treichel