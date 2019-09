Mentale Stärke als Grundlage: Grenzerfahrung Ultra-Walking

Hohen Neuendorf

„Ab 40 Kilometer und weiter wird es doch erst richtig interessant“, sagte Kai Menzel, Ultra Walker aus Hohen Neuendorf. „Dann fängt es mit der mentalen Stärke an. Und die braucht man. Davon sollte man in diesem Sport nicht zu wenig haben.“ Der 42-Jährige gründete dazu vor fast einem Jahr eine eigene Abteilung beim SSV Hohen Neuendorf und kann sich über mangelndes Interesse an diesem Ausdauersport nicht beklagen.

„Wir sind eine homogene Truppe und immer mit um die 15 bis 20 Leuten auf Rundkursen unterwegs. Die Gesichter ändern sich aber immer mal wieder“, berichtete der gebürtige Berliner, der in Oranienburg aufwuchs und sich schon immer dem Laufsport verschrieben hatte. So waren seine Auftritte bei der Oberhaveler Laufserie um den EMB-Cup in der Vergangenheit keine Seltenheit.

Doch der Geschwindigkeitslauf, den Kilometer in einer Zeit von vier bis 4:15 Minuten zu absolvieren, reichte dem Hohen Neuendorfer irgendwann nicht mehr aus. „Es war nicht mehr reizvoll genug“, meinte der 42-Jährige, der sich anschließend dem Ultra Walking verschrieb. Denn 2017 nahm Kai Menzel an einem Mammutmarsch über 100 Kilometer teil und machte so eine ganz neue Grenzerfahrung für sich und seinen Körper. „Das war schon ein tolles Gefühl und für mich persönlich ein Schlüsselmoment in meinem Leben“, sagte Menzel. „Ich habe eine ganz andere Belastung wahrgenommen.“

Ultra-Walking ist mehr als Wandern

Dieses Wissen und diese Hingabe will der Justizbeamte nun im Rahmen der SVV-Abteilung an die anderen Teilnehmer weiter geben. Auch das gemeinsame Miteinander steht beim SSV hoch im Kurs. „Unser Ziel ist es, immer mal wieder gemeinsam an Events teilzunehmen.

Das muss nicht immer nur in Deutschland sein, wo sich der Sport aber immer mehr und mehr entwickelt und fortlaufenden Zulauf hat“, meinte Menzel, dem es wichtig ist, zwischen Ultra-Walking und dem einfachen Wandern zu unterscheiden. „Das hat nicht viel miteinander zu tun. Es geht beim Ultra-Walking um ganz andere Reize, die im Körper gesetzt werden und den Sportlern einiges abverlangen.“

Kai Menzel plante Benefiz-Walk-Strecke

Unlängst gab der Hohen Neuendorfer sein Wissen im Rahmen des Benefiz-Walks ( MAZ berichtete) von Fürstenberg nach Bötzow über 77 Kilometer von der Initiative „Wir für euch“ an die Organisatoren und Teilnehmer weiter. Der Ultra-Walker legte die sieben Streckenteile fest und plante den Walk seit März diesen Jahres bis zur Durchführungs ins kleinste Detail. „Wir sind Kai Menzel zu großem Dank verpflichtet. Wahnsinn, wie er das alles geplant hat“, sagte Romano Bergling von der Initiative.

Aber auch Kai Menzel bereitete es eine Freude. Er bekam über seinen Bruder Christian Eichelmann Kontakt zu der Initiative und sagte ihr sofort Unterstützung zu. „Sollte noch einmal sowas ähnliches geplant werden, wäre ich natürlich wieder dabei“, sagte der Ultra-Walker, der sich auch in diesen Tagen wieder rund um Hennigsdorf auf den Weg macht, einige Kilometer im Rahmen seines Trainingsplans zu absolvieren.

Informationen unter: www.ssv-hohen-neuendorf.de/walking-2/

Von Matthias Schütt