Kampfmittelsuche am Louise-Henriette-Steg und in der Mainstraße

Oberhavel Oranienburg - Kampfmittelsuche am Louise-Henriette-Steg und in der Mainstraße Ab Dienstag, 10. September wird am Louise-Henriette-Steg auf einer Restfläche nach Kampfmitteln gesucht. Ab Mittwoch, 11. September startet dann die Suche in der Mainstraße.

An zwei Stellen wird in den nächsten Tagen in Oranienburg nach Kampfmitteln gesucht. (Archivbild) Quelle: Peter Degener