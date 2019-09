Teschendorf

Die Kundschaft von „Ela’s Hofladen“ in Teschendorf ist über ganz Deutschland verteilt. Kunststück – liegt das Anwesen doch direkt an der B 96. Viele, die in den Urlaub oder ins Grüne fahren, legen dort einen Zwischenstopp ein und bevorraten sich mit Obst, Gemüse und anderen schmackhaften Dingen. Nicht...