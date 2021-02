Katastrophenwinter 1978/79: Daran erinnert sich Oberhavel

Oberhavel

Nach einem ungewöhnlich starken Schneefall um die Jahreswende 1978/79 versanken die DDR, West-Berlin und Norddeutschland in Schneemassen. Teilweise waren ganze Orte von der Außenwelt abgeschnitten, die Versorgung mit Kohle war nicht mehr gewährleistet, die Schneeverwehungen türmten sich zum Teil meterhoch. Vorausgegangen war der Kältewelle wohl ein massives Tauwetter, im Süden des Landes mit Temperaturen um die zehn Grad plus. Im äußersten Norden traf dabei schon sibirische Luft auf das Land, so dass sich nach heutigen Erkenntnissen eine scharfe Luftmassengrenze an den nördlichen Mittelgebirgen bildete, die dann für massiven Schneefall sorgte.

Stromausfälle und Kerzenschein

Auch der Hohen Neuendorfer Matthias Salchow erinnert sich an diese Zeit. „Zu Beginn des Jahres 1979 schlug ein extrem harter und kalter Winter zu, dann auch mit großen Schneemengen“, blickt er zurück. Die ersten zwei Tage „nervten mit lang anhaltenden Stromausfällen“, abends habe man ohne Fernseher im Kerzenschein zusammen- gesessen. Matthias Salchows Vater war zu dieser Zeit als Leiter der zentralen Entstörungsstelle in Oranienburg beschäftigt. „Neujahr musste er ins Amt, es herrschte Ausnahmezustand“, berichtet der Hohen Neuendorfer.

Die Mutter von Matthias Salchow im Winter 1978/79 Quelle: privat

Gleich am ersten Unterrichtstag des neuen Jahres am 3. Januar sei der Unterricht ausgefallen. „Aufgrund der niedrigen Temperaturen in der ’roten Schule’ fanden die Unterrichtsstunden bis zum 8. Januar verkürzt statt, erst 20, dann 30 Minuten lang“, erzählt Salchow. Dem Zwang zum Schnee schippen habe man sich anfangs noch entziehen können. „Doch am 9. Januar, es schneite heftig, mussten wir ran.“ Es habe jedoch an ausreichend Gerätschaften gefehlt. „Also eilte ich nach dem Unterricht heim, kehrte mit einem Schneeschieber zurück – und fand die Arbeit beendet vor.“

„Hoffentlich wird es bald wärmer“

Matthias Salchow erinnert sich an beißende Kälte und geräumte Gehwege, „die seitlich von hohen Schneewällen begrenzt waren.“ Ein junger Mensch habe nicht unter den Zuständen gelitten. „Obwohl wir dem schon fast entwachsen waren, machten wir uns auf zu den Osterbergen im alten Kurpark, um dem Rodeln zu frönen. Wahrscheinlich letztmalig“, so der Hohen Neuendorfer.

Am 26. März 1979 habe Matthias Salchows Oma an ihre Schwägerin geschrieben. „Du weißt gar nicht, wie oft ich an diesem fürchterlichen Winter an Dich gedacht habe“, steht in dem Brief. Und weiter: „Mir fiel alles sehr schwer, die Kälte, die Glätte, ich hatte zu nichts Lust. Auf unserem Hof liegt noch Schnee. Hoffentlich wird es nun bald wärmer, damit man sich ein bisschen erholen kann.

