Wo ist mein Liebling?: Zahl der verschwundenen Katzen steigt

Auch wenn das Tierheim in Tornow derzeit noch für Besucher geschlossen ist, für Ellen Schütze und ihr Team ruht die Arbeit hinter den Kulissen nicht – ganz im Gegenteil. „Wir hatten jetzt acht tragende Katzen in unserer Obhut“, weiß die Vorsitzende des Tierschutzvereins Oberhavel e.V. zu berichten. Drei von ihnen hätten zwischenzeitlich ihre Welpen zur Welt gebracht. „13 Katzenbabys haben wir aktuell zu versorgen“, berichtet sie. Zahlreiche weitere werden auch in dieser Saison noch dazu kommen. „Gab es früher zwei Höhepunkte im Frühjahr und im Herbst, so haben wir jetzt von März bis Oktober mit Katzenwelpen zu tun“, erzählt sie weiter.

Unkontrollierte Vermehrung führt zu Katzenelend

Und so süß und flauschig die Kleinen auch sein mögen, oftmals steckt eine tragische Geschichte dahinter. „Ein großes Problem sind auch heute noch die unkastrierten Freigänger“, so Ellen Schütze, die sich für eine Kastrationspflicht von freilaufenden Katzen einsetzt. „Die Katzen werfen dann draußen, ohne Aufsicht, ohne jegliche medizinische Versorgung. Viele der Welpen versterben elendig an Infektionen“, so Schütze weiter. Das Katzenleid ist dadurch enorm. Außerdem würden auch heute noch viele Welpen einfach getötet. „Das ist eine Straftat“, so die Chefin des Tierheims.

Misshandelte Katze muss eingeschläfert werden

Zeitgleich nehmen seit einigen Wochen auch die Meldungen von vermissten Katzen im Landkreis wieder zu. „Seit zwei, drei Wochen ist das schon sehr auffällig“, findet auch Ellen Schütze. Vor allem Rassekatzen seien im Moment verstärkt betroffen. „Ich finde das ganz unheimlich, zumal die Zahl der aufgefundenen Katzen nicht steigt.“ Der Fall einer schwer misshandelten Katze in Gransee macht ihr besonders zu schaffen. „Die Katze wies schwerste Verletzungen auf. Ihr wurde teilweise das Fell abgezogen, der Schwanz war gebrochen“, beschreibt sie das Verletzungsmuster. Die Verletzungen des Tieres waren so schwer, dass es nur noch durch einen Tierarzt erlöst werden konnte. „Diese Verletzungen wurden auch definitiv nicht durch ein anderes Tier verursacht“, stellt Schütze klar.

Hohe Sicherheitsvorkehrungen

Damit die Arbeit des Tierheims sicher gestellt werden kann, sind die Sicherheitsvorkehrungen derzeit enorm hoch. „Die für die Vermittlung notwendigen Gespräche finden telefonisch statt, ebenso wird eine Vorauswahl von in Frage kommenden Tieren für den Interessenten getroffen“, erklärt Ellen Schütze den momentanen Ablauf einer Vermittlung. „Erst dann kommt es zu einem persönlichen Gespräch, der mit Mundschutz und Sicherheitsabstand stattfindet.“ Wer etwa einem der kleinen Katzen in etwa drei Monaten ein neues zu Hause geben möchte, kann sich auch jetzt schon im Tierheim auf eine Liste setzen lassen.

Ellen Schütze dankte auch allen Spendern, die das Tierheim in den letzten Wochen mit Geld- und Sachspenden unterstützt haben. „Es ist ein schönes Gefühl wenn man weiß, dass man in dieser schweren Zeit nicht allein ist.“

