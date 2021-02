„Kein Bedarf“ für zusätzliche Sozialarbeit mit Obdachlosen in Oberhavel

Oberhavel

Vier Jahre ist es her, seit das Beschäftigungsprojekt für Obdachlose in Oranienburg eingestellt wurde. Dessen Titel: „Klar-O“, was sich auf den Inhalt bezieht – „Klarkommen – Orientierung“. Unter der Trägerschaft der Hennigsdorfer Beschäftigungsgesellschaft PuR und in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter waren Menschen ohne eigenen Wohnsitz betreut worden. Für einen Tagessatz von ein paar Euro bekamen die Frauen und Männer nicht nur für drei Stunden Arbeit, sondern sie erhielten auch Beratung, Hilfestellung, Struktur und – Orientierung. Denn wer nicht pünktlich da war, durfte sich nicht dem Trupp der Müllsammler anschließen und bekam auch kein zusätzliches Geld (Mehraufwandsentschädigung).

„Eine Lösung für zwei Probleme“

Für die damalige ehrenamtliche Helferin Janette Budtke war das ein sehr wirkungsvolles Projekt, weil es die Betroffenen abholte und motivierte. Die früheren Räume der Obdachlosenunterkunft in der Bernauer Straße 89 seien ein „wichtiger Haltepunkt“ gewesen. Hier bereiteten sie selber ihr Frühstück und Mittagessen zu, hier kamen sie ins Gespräch mit professionellen Helfern. Das sei genau die Hilfe, die fehlt, wenn den Menschen nichts weiter als ein Dach über dem Kopf angeboten werde. „Außerdem war das eine Lösung für zwei Probleme“, sagt die Borgsdorfer Friseurmeisterin, die den Bewohnern mehrfach unentgeltlich die Haare geschnitten hatte. Denn durch den Sammeltrupp sei auch das Oranienburger Stadtbild noch sauber gehalten worden.

Anzeige

Start im Jahr 2008

Dass dies die Betroffenen ein Stück weit mit Stolz erfüllt hat und dass sie sehr froh über diese Möglichkeit waren, bilanziert PuR-Geschäftsführerin Annette Koegst auf MAZ-Nachfrage. Betreuer seien ansprechbar gewesen, hätten sich gemeinsam mit den Betroffenen um die Post und andere wichtige Angelegenheiten gekümmert.

Der Start war im Jahr 2008 zunächst mit dem Projekt „Offerte“ gegeben worden – „Offen für Reaktivierung, Training und Eingewöhnung“. Menschen ohne festen Wohnsitz erhielten so eine Möglichkeit der Reintegration. Daraus sei dann „Klar-O“ und ein weiteres Folgeprojekt geworden. Dieses Angebot lief Ende 2016 aus. Seitdem betreibt die PuR nur noch das Obdachlosenheim in Hennigsdorf und wird im Auftrag der Stadt Hohen Neuendorf tätig. Die Oranienburger Obdachlosenunterkunft zog von der Bernauer Straße in die Greifswalder Straße um und wurde parallel von 43 auf 20 Plätze verkleinert. Die Trägerschaft übernahmen die Johanniter.

Unterstützungsangebote aus dem Jobcenter

„Aktuell gibt es in Oberhavel keine niederschwellige aufsuchende Sozialarbeit für Obdachlose“, beantwortet Kreissprecherin Irina Schmidt eine diesbezügliche MAZ-Anfrage. „Anders als in Großstädten wie in Berlin liegen nach unseren Erfahrungen in Oberhavel für diese Art von Sozialarbeit keine Bedarfe vor“, gibt sie die Information aus dem Sozialbereich wieder. Soweit Menschen in Oberhavel von Obdachlosigkeit betroffen sind, erhielten sie sowohl über den Fachbereich Soziales und Integration als auch über das Jobcenter des Landkreises Unterstützungsleistungen und Beratungsangebote. Zudem würden die Städte Oranienburg und Hennigsdorf über Obdachlosenunterkünfte verfügen, in denen teilweise auch Angebote der Sozialarbeit unterbreitet würden, so Irina Schmidt.

Folgeprojekt nicht in Planung

Das Ende 2016 ausgelaufene Projekt mit der PuR „war ein vom Jobcenter begleitetes Projekt, das Obdachlose befähigen sollte, wieder in den Arbeitsmarkt einsteigen zu können“, erläutert die Kreissprecherin. Dass dies ein möglicherweise zu hoch gestecktes Ziel war, befürchtet auch Helferin Janette Budtke. Das ändere jedoch nichts daran, dass mit dessen Beendigung eine große Lücke entstanden sei. Den Wegfall des Oranienburger Projektes bewertet auch Annette Koegst mit gemischten Gefühlen. Obdachlose seien eine „große gesellschaftliche Aufgabe“. Die Leute haben es verdient, dass man sich um sie kümmert“, sagt die PuR-Geschäftsführerin. Seitens der Trägergesellschaft sei jedoch ein solches Projekt nicht in Planung – „auch wenn man sich das wünschen würde“.

Von Helge Treichel