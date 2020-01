Kein Corona-Virus im Landkreis Oberhavel

Oberhavel

Das Corona-Virus hat den Landkreis Oberhavel bislang verschont. Der Kreisverwaltung ist noch kein Fall bekannt. „Bisher gibt es keinen Verdachtsfall in Oberhavel“, erklärte Kreis-Sprecherin Constanze Gatzke am Freitag. Der Landkreis, erklärt sie weiter, verfüge wie alle Landkreise und Städte in Deutschland, über einen Seuchenalarmplan. „Die Landkreise sind gegenüber solchen medizinischen Notfällen gewappnet“, so die Kreis-Sprecherin.

Im Gesundheitsamt Oberhavels fänden tägliche Besprechungen zum Thema Corona-Virus statt. „Aufgrund der bestätigten Fälle in Bayern hat das Gesundheitsamt die Maßnahmen, insbesondere zum Meldewesen, intensiviert.“

Enger Kontakt zwischen den einzelnen Behörden

Das Gesundheitsamt steht außerdem in engem Kontakt mit dem Brandenburgischen Landesministerium, dem Robert-Koch-Institut ( RKI) und mit den Kliniken in Oberhavel. Auf der Webseite der Kreisverwaltung im Gesundheitsbereich finden Interessierte alle zusammengetragenen Fakten zum Corona-Virus; zudem gibt es Links zu den Seiten des Robert-Koch-Institutes und des Auswärtigen Amtes, wo Bürger Antworten auf wichtige Fragen zum Thema finden.

Mehr Informationen gibt es auf der Internetseite des Landkreises unter www.oberhavel.de unter dem Reiter „Bürgerservice“, wo der Unterpunkt „Gesundheit zu finden ist.

Von Marco Paetzel