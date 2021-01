Kein Impftermin unter dieser Nummer: Oberhaveler Senioren sind verärgert

Oberhavel

48 Mal hat Peter Witte (81) aus dem Mühlenbecker Land am vergangenen Montag die Telefonnummer 116 117 gewählt. Sein Ziel: Ein Termin für die Impfung gegen das Coronavirus. „Erreicht habe ich allerdings nie jemanden“, berichtet der Senior. Auch zwei befreundete Senioren des Mannes, Heinz Loßberger und Ilse Lukausky, telefonierten sich zu Wochenbeginn die Finger wund. „Wir wollen versuchen, einen gemeinsamen Termin zu bekommen, damit wir dort zusammen hinfahren können“, berichtet Peter Witte. Am Dienstag schien Ilse Lukausky dann Glück zu haben, sie bekam eine Mitarbeiterin der Hotline in die Leitung.

Technische Probleme an der Hotline

„Einen Termin hat sie trotzdem nicht bekommen. Die Dame am Telefon verwies auf technische Probleme und bat sie, in den nächsten Tagen noch einmal anzurufen“, erzählt der 81-Jährige frustriert. So wie es derzeit läuft, sei es nicht hinnehmbar, ist die einhellige Meinung der drei Freunde. „Wir wollen uns alle gern gegen das Virus impfen lassen und haben auch kein Problem damit, wenn der Termin noch weit in der Zukunft liegt.“ Peter Witte würde das Berliner Modell bevorzugen. „Dort werden die Impffähigen mit einem Termin angeschrieben“, berichtet er. Weiterhin bemängelt er, dass man sich an der Impfhotline erst durch ein Sprachmenü kämpfen muss, bevor der Hinweis erfolgt, dass derzeit alle Plätze für das gewählte Bundesland belegt seien. „Das dauert jedes Mal etwa zwei Minuten.“

Verwirrung um Zuständigkeiten

Am Mittwoch ereignete sich dann der nächste Akt in der Causa „ Impfhotline“. Wie Peter Witte berichtete, hatte seine Bekannte Ilse Lukausky nach mehrmaligen Versuchen das Glück, einen Mitarbeiter unter der 116 117 zu erreichen. „Dieser sagte ihr dann allerdings, dass er gar nicht für die Vergabe von Impfterminen zuständig sei“, erzählt der Senior fassungslos. Stattdessen bekam die Dame die Telefonnummer 0331-8665050 mitgeteilt – dabei handelt es sich um die Nummer des Potsdamer Bürgerbüros. Nach längerer Wartezeit habe sie dann dort ebenfalls einen Mitarbeiter in der Leitung gehabt, der sie natürlich postwendend an die 116 117 zurückverwies.

Oberhaveler Senioren sind frustriert

Auch Manfred Ende aus Bötzow hat bereits unrühmliche Erfahrungen an der Brandenburger Impfhotline gesammelt. „Weder am ersten noch am zweiten Tag war es möglich, einen Impftermin für meine 84-jährige Frau zu bekommen. Sie leidet an Alzheimer und wird rund um die Uhr von mir gepflegt“, erzählt der 83-Jährige. Er versucht es in Abständen von zehn Minuten immer wieder, durchgekommen ist er bislang aber nicht. „ Brandenburg schreibt unrühmliche Geschichte, was das Organisieren angeht“, sagt er.

Bernd Götze vom Sportverein Stahl Hennigsdorf sagt: „Aus Hennigsdorf war bisher kein Durchkommen bei der 116 117.“ Seit Tagen versucht er, für zwei Senioren im Alter von 93 und 85 Jahren einen Impftermin zu bekommen. Erst über Umwege erfuhr er, dass Termine erst ab dem 11. Januar vergeben werden.

KVBB arbeitet an technischer Lösung

Der Kassenärztlichen Vereinigung (KVBB) sind die Probleme nicht unbekannt, wie die Antwort auf eine Anfrage der MAZ zeigt. „Die Leitungen der 116117 auf Bundesebene waren und sind zum Teil überlastet, so dass Anrufer aus dem Land Brandenburg zum Teil nicht an unsere regionalen Call Center durchgestellt wurden und werden“, schreibt Pressesprecher Christian Wehry. An einer technischen Lösung werde auf Bundesebene intensiv gearbeitet, die Leitungskapazitäten hätten bereits deutlich ausgebaut werden können. „Dennoch kann es hier weiterhin zu Engpässen kommen“, räumt der Pressesprecher ein. Weiter heißt es: „Als KVBB sind wir von einem sehr hohen Anrufaufkommen zum Start der Terminvergabe ausgegangen und haben uns darauf mit zusätzlichen 150 Call Center Plätzen eingestellt.“ Dies sei eine Empfehlung eines externen spezialisierten Beraters gewesen, die den KVBB beim Aufbau der Call Center unterstützen.

Kapazitäten an der Impfhotline sollen ausgebaut werden

Die Call Center Kapazitäten sollen, so Christian Wehry, weiter ausgebaut werden. „Aufgrund der beratungsintensiven Thematik ist dies nur mit intensiven Schulungen der Call Center Agents möglich. Der Ausbau der Kapazitäten muss daher schrittweise erfolgen.“ Der Pressesprecher räumt ein, dass die Kommunikationskampagne des Bundes und die Bewerbung der 116117 als Impf-Hotline zu Missverständnissen geführt habe. „Aktuell werden nur Termine für die priorisierten Gruppen vergeben. Es rufen jedoch auch viele Bürger an, die nicht zu diesen Gruppen gehören und verstopfen die Leitungen.“

Impfstoffdosen limitieren Terminvergabe

Auch zu der Vergabestrategie der Impftermine liefert der Pressesprecher Antworten: „Die elf Impfzentren im Land Brandenburg werden im Laufe des Januars eröffnet. Eine Terminvergabe für das jeweilige Impfzentrum ist nur 14 Tage im Voraus möglich.“ Die begrenzte Zahl der Impfstoffdosen sei hier der limitierende Faktor. Im Falle der fälschlicher Weise mitgeteilten Potsdamer Nummer vermutet der Pressesprecher, dass Frau Lukausky bei einem Call Center auf Bundesebene gelandet ist, weil die Weiterleitung an das brandenburgische Call Center, welches mit der Terminvergabe betraut ist, technisch nicht funktioniert hat.

Terminvergabe erst ab dem 11. Januar

Das Oranienburger Impfzentrum entsteht im HBI-Sportforum der Turm Erlebniscity Oranienburg und soll nach derzeitigem Kenntnisstand am 18. Januar 2021 in Betrieb gehen. Wie die Kreisverwaltung am Mittwoch mitteilte, habe man erst kurzfristig erfahren, dass Termine für Impfungen im Landkreis Oberhavel erst ab dem 11. Januar telefonisch von der KVBB vergeben werden. Die Senioren werden sich also auf dem Weg zu ihrem Impftermin noch gedulden müssen.

