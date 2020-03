Kein Rütteln am Abi-Termin: Oberhavels Gymnasiasten stecken in den Vorbereitungen

Oberhavel

Auch in Oberhavels Gymnasien herrscht in diesen Tagen Ausnahmezustand. Wegen des Corona-Virus findet seit der vergangenen Woche kein regulärer Unterricht mehr statt. Doch was aus den Abiturprüfungen wird – am 20. April soll es mit den ersten Prüfungen losgehen – ist noch unklar. Uwe Mirau, Direktor des Hennigsdorfer Puschkin-Gymnasiums, geht davon aus, dass die Prüfungen regulär beginnen. „Bei uns geht es am 20. April mit dem ersten Prüfungstag los. Wir haben bislang keine Information, dass dem nicht so ist“, so Mirau.

Zahlen der Infektionen im Blick

Es sei allerdings wichtig, dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen abflacht. Für die Schüler biete sich nun sogar eine große Chance, mit richtig guten Noten abzuschließen. „In der 12. Jahrgangsstufe wäre jetzt eh nur noch wiederholt worden. Nun haben die Schüler mehr Zeit denn je dafür“, so der Schulleiter. Das Puschkin-Gymnasium ist, bis auf den Hausmeister, derzeit menschenleer – Unterricht findet aber dennoch statt. Alle Schüler laden sich im Internet Aufgabenzettel herunter und arbeiten sie ab. „Wenn sie Fragen haben, können sie uns Lehrer natürlich jederzeit per E-Mail und Telefon erreichen. Das klappte bisher ganz gut, auch die Eltern sind damit zufrieden“, so Mirau, der wie alle Kollegen im Homeoffice arbeitet. Was Tests und Klassenarbeiten angeht, sei es in dieser Zeit eher schwierig, weil die Schüler zu Hause ja nicht von einer Lehrkraft beaufsichtigt werden. „Natürlich klappt nicht alles so gut, als wären wir in der Schule“, so Mirau.

Bislang keine Info über Verschiebung

„Solange es keine anderen Informationen gibt, gehen wir davon aus, dass der Prüfungstermin steht“, sagt auch Hans-Joachim Bork, Schulleiter des Neuen Gymnasiums Glienicke. Die Prüfungsvorbereitung, die für seine 73 Abiturienten ohnehin bereits vor der Schulschließung begonnen hatte, laufe ganz normal weiter. Die Schüler erhielten ihre Aufgaben und könnten via Telefon oder Internet Kontakt zu ihrem Lehrer aufnehmen. „Das läuft recht gut, so besteht Kontakt zu jedem Einzelnen“, sagt Bork. Einer würde sich mehr, der andere weniger beteiligen, aber das sei ja auch im normalen Unterricht der Fall. Die Schüler würden sich jedenfalls zufrieden damit zeigen, wie es derzeit läuft. Jetzt zahle sich aus, dass die Online-Möglichkeiten schon länger eingerichtet waren. „Alle hatten ihre Zugänge schon, so dass wir nach einer kurzen Einweisung am letzten Schultag gleich loslegen konnten“, sagt Bork.

Unterricht per Livestream

Ähnlich reibungslos beschreibt das Prozedere auch Thomas Meinecke, Schulleiter im Hohen Neuendorfer Marie-Curie-Gymnasium. Der Unterricht laufe auch für die 119 Abiturienten der Schule quasi wie bisher. „Wir halten lediglich etwas mehr Abstand.“ Ob über Videochat oder das Portal Classroom – um 7.50 Uhr beginne der Unterricht im virtuellen Klassenraum. Es fehle lediglich der persönliche Kontakt – und das Feedback falle etwas geringer aus. Um trotzdem für etwaige Sorgen und Nöte offen zu sein, werde Mitte dieser Woche noch ein zusätzlicher, vertraulicher Kanal eingerichtet – „mcg care“. Über ein Onlineportal sind derzeit auch die Abiturienten des Louise-Henriette-Gymnasiums aus Oranienburg mit ihren Lehrern vernetzt. „Die Schüler bereiten sich ganz normal auf die Prüfungen vor. Die Fachlehrer stehen ihnen für zielgerichtete Nachfragen zur Verfügung, sie können uns jederzeit kontaktieren“, berichtet Schulleiterin Gabriele Schiebe. Über die Website des Gymnasiums werden zusätzliche Übungsaufgaben zur Verfügung gestellt. „Sie können die elektronischen Medien nutzen, insgesamt denke ich, dass sich unsere Schüler gut auf das Abi vorbereiten können. Das sehen die Schüler selbst, dem Feedback nach zu urteilen, ähnlich.“ Am letzten Schultag vor der Schließung hatte sich die Schulleiterin mit allen Tutorengruppen der 12. Klassen noch einmal zusammengesetzt. Dabei sei es auch um den Termin der Abiturprüfungen gegangen, nachdem vom Bildungsministerium die Möglichkeit einer Verschiebung der Prüfungen auf einen Nachholtermin bekanntgegeben worden war.

Verzicht auf Not-Abitur

„Ich wollte das Feedback der Schüler dazu hören, und alle, die vor Ort waren, haben sich für den regulären Termin ausgesprochen.“ Gabriele Schiebe stützt diese Meinung, insbesondere, nachdem es in anderen Bundesländern erste Abwägungen gebe, das Abitur in diesem Jahr ausfallen zu lassen. „Ich würde es außerordentlich begrüßen, wenn das Abitur im Land Brandenburg nicht ausfällt. Da keiner weiß, wie sich die Situation weiterentwickelt, müssen die Prüfungen zur Not dann eben im Sommer geschrieben werden, wenn es gar nicht anders geht.“ Von einem „Behelfs- oder Notabitur“ halte sie gar nichts. „Ich denke, das könnte den Schülern irgendwann auf die Füße fallen.“ So oder so hofft die Schulleiterin, dass der reguläre Schulbetrieb so bald wie möglich wieder hergestellt ist. Denn: „Ich vermisse meine Schüler und die Lehrkräfte.“

Von Marco Paetzel, Helge Treichel und Nadine Bieneck