„Kein weiter so wie bisher“ im Klima-Notstand

Birkenwerder

Martin Thiele ist seit Dezember 2017 Klimamanager von Birkenwerder. Auf Beschluss der Gemeindevertretung vom September soll seine bisher befristete Stelle ab 2020 in einen Dauerarbeitsplatz umgewandelt werden.

Zuvor arbeitete der 30-Jährige auf derselben Position im Landkreis Havelland. Bereits während seines Master-Studiums der Fachrichtung „Global Change Management“ begleitete er als Umweltmanager die Nachhaltigkeits-Zertifizierung der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Darüber hinaus erwarb er in Maastricht ( Niederlande) einen Bachelor in Internationalen Beziehungen und Nachhaltigkeitswissenschaften. Thiele lebt in seinem Geburtsort Panketal ( Barnim).

MAZ sprach mit Martin Thiele über seine vielfältigen Aufgaben und Ziele zum Klimaschutz.

Herr Thiele, auf welchen Gebieten arbeiten Sie in der Kommune?

Die Gebiete reichen von Mobilität über Energieeinsparung bis hin zu Öffentlichkeitsarbeit. Generell habe ich einen Arbeitsplan über drei Jahre, der größtenteils auf dem Klimaschutzkonzept basiert, das 2013 beschlossen wurde. Dort stehen 45 Maßnahmen von denen 22 mit hoher Priorität herauskamen, die wir in den ersten drei Jahren umsetzen.

Wo sehen Sie Ihre Aufgaben bei der Mobilität?

Mobilität verursacht ein Drittel der Treibhausgas-Emissionen in Birkenwerder. Deswegen erhöht jede Verbesserung im Mobilitätssektor auch den Klimaschutz. Wir haben für eine öffentliche Ladesäule auf dem Rathausparkplatz gesorgt und drei Elektroautos für den Gemeindefuhrpark angeschafft. Einfach auch wegen der Vorbildwirkung und um Erfahrungswerte zu sammeln. Denn ich selbst kann mir noch kein E-Auto leisten. Aber was gibt es für Alternativen? Entweder fahre ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder die 26 Kilometer mit dem Fahrrad zur Arbeit. Bis dann E-Autos für größere Bevölkerungsteile erschwinglich werden.

Wie können Sie zum Energiesparen beitragen?

Da haben wir einmal die privaten Haushalte. Bei Veranstaltungen bringe ich das Thema Erneuerbare Energien an Hausbesitzer heran, berate und mache Angebote. Zweitens gebe ich Hinweise zur Sanierung von Gemeindeimmobilien, wie wir den CO2-Fußabdruck verringern können. Weiterhin gucke ich auf Ökostromverträge und auf eine nachhaltige Beschaffung. Wir möchten derzeit Leitlinien dafür finden, damit Klimaschutz-Aspekte in öffentlichen Ausschreibungen berücksichtigt werden. Ob es nun das Druckerpapier betrifft oder einen Kitaneubau – jeder Verwaltungsmitarbeiter sollte dann wissen, welche Kriterien angewendet werden.

Und das überwachen Sie dann auch?

Wir richten ein Klima-Controlling ein. Zuerst gucken wir, was wir verbrauchen. Darüber hinaus wollen wir aber auch wissen, wie sind die Jahres- aber auch Tagesverläufe vom Energieverbrauch. Dann kann man Rückschlüsse darauf ziehen, welche Maßnahmen zu einem geringeren Energieverbrauch führen.

Ihre Aufgaben betreffen aber noch mehr Gebiete.

Ich bin an der Ausschreibung und Umsetzung zum Verkehrsentwicklungskonzept und zum Lärmaktionsplan maßgeblich beteiligt, weil wir auch Beteiligungsworkshops durchführen. Beim Ausbau von Radwegen bin ich für Fördermittelmanagement zuständig. Deswegen ist es gut, den Klimamanager als zentrale Figur in der Verwaltung zu haben, der weiß, wo es welche Fördermittel gibt. Dann betreue ich noch die Klimaschutzwebsite. Vieles hat auch mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun. Ob das nun Events sind wie der Thermografie-Rundgang oder ein Infostand auf dem Birkenfest. So kommt man dann mit den Leuten ins Gespräch. Viele nehmen dann auch meine Energiesprechstunde im Rathaus wahr. Die Termine sind jeden Dienstag von 16 bis 18 Uhr oder nach Vereinbarung.

Energiesprechstunden bieten aber auch Energieversorger an?

Ihre Beratungspalette ist eine andere. Zu mir kann man mit allem kommen, was mit Klimaschutz zu tun hat – auch mit Fragen der nachhaltigen Unternehmensführung oder zum Aufbau eines naturnahen Gartens.

Wo sehen Sie das Ziel des Verkehrsentwicklungskonzeptes?

Das sehe ich darin, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten – Maßnahmen zu finden, die zum Arbeitsplan der Verwaltungsmitarbeiter werden und dann auch die nachhaltige Mobilität fördern. Nicht ein „weiter so wie bisher“, sondern wie wir Lösungen finden für eine zukunftsfähige Mobilität in der Gemeinde.

Wir haben wohl auch keine Möglichkeiten, in Birkenwerder emissionsstarke Industrien zu wandeln. Da muss man am Verkehr ansetzen?

Nicht nur beim Verkehr, sondern auch in den Köpfen muss ein Umdenken stattfinden. Klimabildung soll jetzt auch in Kitas und Schulen kommen. Der nächsten Generation soll ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Umwelt beigebracht werden. So kommt man auch in den Kontakt mit den Eltern. Und denen möchte ich nicht vorschreiben, wie sie ihr Haus zu bauen haben. Ich kann jedoch anbieten, welche Standards es braucht, um unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Der Wille zum Umdenken kommt dann meist von ganz allein, wenn man um die Wirtschaftlichkeit der heutigen Erneuerbaren-Energien-Technologien weiß.

Was halten Sie von Vorschlägen, einen Klimamanager für mehrere Gemeinden zusammen zu beschäftigen?

Das hängt ganz von den örtlichen Gegebenheiten ab. In Birkenwerder gibt es in jedem Fall genug Baustellen für mich – aber auch viel Potenzial, da es hier viele aktive Bürger gibt, die sich für den Klimaschutz begeistern.

Von Matthias Busse