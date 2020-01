Schildow

Das Gelände unmittelbar neben der sogenannten Bürgermeister-Deponie am Schildower Triftweg soll auch weiterhin nicht bebaut werden. Dazu hat sich der Ortsbeirat in seiner Sitzung am Montagabend bekannt. Zuvor hatte die Ortschefin Silvia Gaideck darüber informiert, dass eine Investorengruppe an sie herangetreten sei, die die Grünfläche mit Verbindung zum Katharinensee gerne zu Wohnzwecken bebaut hätte.

Bei dem Gelände handelt es sich um Privatland, dass insgesamt etwa 11 000 Quadratmeter groß und kein Bauland ist. Der Ortsbeirat hatte in der Vergangenheit bereits alle derartigen Anfragen abgelehnt und machte aus dieses Mal keine Ausnahme. Daran konnten auch die farbig gestaltetet Planunterlagen, die die Ortsvorsteherin für alle sichtbar im Bürgersaal ausgebreitet hatte, nichts ändern.

Von Bert Wittke