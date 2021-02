Keine Impfstelle im Oberhavel-Norden – mit mehr Impfstoffen könnte sich das ändern

Oberhavel

Das Impfzentrum in Oranienburg ist aktiv. Dass es aber die einzige Impfstelle für den Landkreis Oberhavel ist, das stößt insbesondere den Menschen im Norden bitter auf. So wandte sich der Zehdenicker Gerhard Jährig an die MAZ.

„Als chronisch Kranker bin ich mit der Impfstrategie des Landkreises überhaupt nicht einverstanden, lediglich in Oranienburg eine Impfstelle einzurichten“, sagt er. Das sei aus seiner Sicht unverantwortlich. „Ich fordere als Betroffener auch Impfstellen in Gransee, Zehdenick, Fürstenberg und Löwenberg.“ Der Landrat und alle Bürgermeister der Region seien stark gefordert, um alle Impfwilligen des Landkreises zu erreichen. Jährig sei enttäuscht vom Landratsamt. „So kann man nicht mit älteren Menschen umgehen.“

„Die Sorge und das Anliegen des Bürgers können wir sehr gut verstehen“, sagte Ivonne Pelz, die Pressesprecherin im Landratsamt. „Federführend zuständig für den Betrieb der Impfzentren und aller damit im Zusammenhang stehenden Fragen – das betrifft auch die Festlegung der Standorte – sind das Land Brandenburg in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin-Brandenburg (KVBB).“ Der Einfluss des Landkreises auf die Standortentscheidung sei insofern nicht gegeben. „Angesichts dessen, dass in Brandenburg – bei 18 Landkreisen und kreisfreien Städten – aktuell elf Impfzentren eingerichtet sind, ist die Einrichtung eines weiteren Impfzentrums durch das Land Brandenburg im Landkreis Oberhavel zum gegenwärtigen Zeitpunkt leider nicht zu erwarten.“ Das entspreche auch aktuellen Informationen des Landes Brandenburg.

„Unabhängig davon hat sich Landrat Ludger Weskamp bei dem am Mittwochabend, 17. Februar, stattgefundenen Impfgipfel zwischen Ministerpräsident Dietmar Woidke und Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher mit den Landkreisen und kreisfreien Städten erneut dafür ausgesprochen, dass in weiteren Orten Oberhavels Impfmöglichkeiten geschaffen werden“, so Ivonne Pelz weiter. „Das Land informierte in diesem Zusammenhang, dass ab Anfang des zweiten Quartals in Brandenburg mit einer erheblichen Zunahme der Lieferung von Impfstoff gegen das Coronavirus zu rechnen ist.“ Die Impfkapazitäten im gesamten Land sollten dann entsprechend angepasst werden. Vereinbart worden sei auf dem Brandenburger Impfgipfel, dass die Impfkapazitäten mit den Säulen Impfzentren und -stellen, Mobile Impfteams (derzeit 33), Krankenhäuser und niedergelassene Ärzteschaft ausgebaut würden.

Dezentrale Konzepte wie beispielsweise Impfbusse oder örtliche Impftage sollen das System unterstützen. Die Partner des Impfgipfels begrüßten außerdem die Bereitschaft der KVBB, Corona-Impfungen in geeigneten Arztpraxen, zum Beispiel Schwerpunktpraxen, Medizinischen Versorgungszentren und vergleichbaren Einrichtungen der ambulanten Versorgung modellhaft erproben zu lassen.

„Der Landkreis wird sich darum bewerben, hier Modellregion zu werden. Absehbar sollen laut Aussage des Landes Brandenburg außerdem die niedergelassenen Ärzte in ihren Praxen oder im Rahmen von Hausbesuchen in die Impfkampagne eingebunden werden“, so Pelz weiter.

„Wir gehen insofern davon aus, dass mit zunehmender Verfügbarkeit von Impfstoffen und veränderten Lagerungsbedingungen auch die Einrichtung weiterer Impfmöglichkeiten weiter an Fahrt aufnimmt und setzen uns – wie schon in den vergangenen Wochen – dafür ein, dass es auch im Norden Oberhavels Möglichkeiten der Impfung vor Ort geben wird.“

Von Robert Tiesler