Keine Silvesterparty dieses Jahr im Stechlinseecenter in Neuglobsow

Das Stechlinseecenter ist Schritt für Schritt zu einer Erfolgsgeschichte geworden, seit vor vier Jahren der Verein Begegnungsstätte Stechlin die Einrichtung betreibt. Das, so unterstrich der Vereinsvorsitzende Wolfgang Schmolke unlängst bei einem Besuch von Landrat Ludger Weskamp, sei dem guten Miteinander zu verdanken, das der Verein und die Mannschaft des Cafés Glasklar pflegen. Das Café war vor zwei Jahren eröffnet worden und hat sich mit seinen Angeboten zu einem der beliebtesten Anlaufpunkte in Neuglobsow entwickelt. Das liegt auch daran, dass die siebenköpfige Crew des Cafés mit Ausbruch der Corona-Pandemie sofort einen regionalen Lebensmittelladen in das Café integriert hat. Inzwischen ist im Stechlinseecenter sogar wieder eine Tischtennisgruppe aktiv, es darf Billard gespielt werden und auch die Kegelbahn steht wieder für eine Nutzung zur Verfügung.

Acht Konzerte konnten nicht stattfinden

Dennoch bekommt natürlich auch das Stechlinseecenter die Folgen der Coronakrise zu spüren. „Es sind viele Veranstaltungen dieses Jahr weggebrochen“, sagt Wolfgang Schmolke, der unmittelbar gegenüber des Stechlinseecenters wohnt. Man habe vier Jazz-Konzerte und vier Beethoven-Konzerte geplant gehabt und dafür sogar extra leihweise einen Konzertflügel organisiert. Weh tue dem Verein auch die Absage der Silvesterfeier. „180 Personen, die gemeinsam den Jahreswechsel begehen wollen, sind einfach zu viel“, unterstreicht der Vereinschef. Er könne sich auch nicht vorstellen, so der 70-Jährige, der vor zehn Jahren nach Neuglobsow gekommen ist und auf seinem Anwesen drei Ferienwohnungen vermietet, wie man Silvester mit 1,50 Meter Sicherheitsabstand feiern kann. Er sei sicher, sagt Wolfgang Schmolke, dass viele Leute das neue Jahr eher daheim begrüßen wollen. Außerdem wolle man unter allen Umständen vermeiden, dass das Stechlinseecenter bezüglich der Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus zu einem Hotspot wird.

Zahlreiche Feiern auf 2021 umgebucht

Neben den Konzerten hätten dieses Jahr auch viele Familienfeiern, insbesondere Hochzeiten abgesagt werden müssen. Etliche Leute hätten auch auf das kommende Jahr umgebucht. Das könnte dann mit Terminen im Stechlinseecenter ganz schön eng werden“, befürchtet der Vereinsvorsitzende. Auf keinen Fall wolle man aber die Hoffnung auf bessere Zeiten aufgeben und schnell wieder an die erfolgreiche Saison 2019 anknüpfen.

Viele junge Familien zu Gast

Was die Zahl der Besucher im Ort betreffe, registriere man durch Corona einen deutlichen Anstieg. Die Leute würden sich halt wieder darauf besinnen, dass es auch in der näheren Umgebung wunderschöne Flecken Erde gibt. Unter den Gästen seien auch viele junge Familien dabei.

