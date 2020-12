Keine böllerfreien Zonen im Landkreis Oberhavel

Oberhavel

Über Silvester werden im Landkreis Oberhavel keine „böllerfreien Zonen“ eingerichtet. Es werde keine Allgemeinverfügung der Kreisverwaltung geben, die über die Eindämmungsverordnung hinausgeht und das Verwenden von pyrotechnischen Gegenständen auf bestimmten Wegen, Straßen und Plätzen im Landkreis untersagt. Darüber informierte Pressesprecherin Ivonne Pelz auf MAZ-Nachfrage. Auch die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung an derartigen öffentlichen Orten, an denen das Einhalten des Mindestabstandes von 1,5 Metern oder die zulässige Maximalzahl der anwesenden Personen nicht eingehalten werden kann, sei derzeit nicht geplant. „Wir haben eine Abfrage der Kommunen gemacht“, begründet Ivonne Pelz das Vorgehen. Die habe ergeben, dass es keine traditionellen öffentlichen Orte gibt, an denen die Menschen den Jahreswechsel gemeinsam feiern – abgesehen von den ohnehin geschlossenen Lokalen und Gaststätten.

Alle müssen an Silvester um 2 Uhr zu Hause sein

Damit gelten über Silvester und mindestens bis zum 10. Januar die selben Corona-Regelungen, die das Land Brandenburg mit seiner dritten Eindämmungsverordnung vom 15. Dezember 2020 gesetzlich verordnet hat: Es dürfen sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen – Kinder im Alter von bis zu 14 Jahren sind von dieser Rechnung ausgenommen. Die Ausgangssperre, wonach seit dem 16. Dezember alle Menschen zwischen 22 Uhr abends und 5 Uhr morgens zu Hause bleiben sollen, wird in der Silvesternacht gelockert. Bis 2 Uhr früh am 1. Januar dürfen die Brandenburger draußen das neue Jahr begrüßen. Das bedeutet allerdings auch: Alle müssten ihren Heimweg so planen, dass sie um zwei Uhr bereits wieder zu Hause sind.

Auch draußen gilt: maximal fünf Personen und zwei Haushalte

Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur mit den Angehörigen des eigenen Haushalts und mit Personen eines weiteren Haushalts gestattet, wobei die Zahl auf insgesamt höchstens fünf Personen beschränkt ist.

Der Konsum von alkoholischen Getränken ist im öffentlichen Raum laut Eindämmungsverordnung ganztägig untersagt.

Böller-Werbung ist Schnee von gestern

Der Verkauf von Pyrotechnik, also Feuerwerkskörpern und Böllern, ist bundesweit verboten. Etwaige Werbeflyer lassen vielleicht bei manchem Zweifel daran aufkommen, dürfen jedoch getrost ignoriert werden, da sie größtenteils vor der aktuellen Eindämmungsverordnung Mitte Dezember gestaltet beziehungsweise gedruckt wurden. Aus Umweltschutzgründen habe das Unternehmen angesichts der Millionenauflage darauf verzichtet, neue Prospekte herstellen zu lassen, sagte Aldi-Nord-Sprecher Axel von Schemm auf MAZ-Nachfrage. „In einem Teil der Auflage, die an die Haushalte verteilt wird, konnten wir einen entsprechenden Hinweis zum Verkaufsverbot noch platzieren“, so der Sprecher. In den Filialen werde jedoch mit Plakaten auf das Feuerwerksverkaufsverbot hingewiesen.

Polen-Böller generell nicht erlaubt

Auch der Kauf von pyrotechnischen Erzeugnissen aus Polen ist nicht erlaubt. Allerdings gelte diese Regel schon länger und unabhängig von den aktuellen Corona-Maßnahmen, hatte Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) kürzlich aus aktuellem Anlass erinnert.

Im Umkehrschluss gilt: Wer noch über redlich erworbene Altbestände verfügt, darf diese am Silvester- und Neujahrstag unter Einhaltung der üblichen Regeln zum Einsatz bringen. „In Oberhavel gibt es keine Sonderregelungen“, bekräftigte Ivonne Pelz. Sie verweist in diesem Zusammenhang zugleich auf die übrigen Bestimmungen hinsichtlich der Kontaktbeschränkungen und erklärt: „Die Regeln gelten nicht, um den Menschen den Spaß zu nehmen, sondern um die Krankenhäuser zu entlasten.“

OHV ist unterhalb des Grenzwertes

Auch der Sieben-Tage-Inzidenzwert gäbe derzeit keinen Anlass, um Zusatzmaßnahmen zu ergreifen, sagte Ivonne Pelz. Aktuell bewege sich die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner knapp unterhalb der laut Eindämmungsverordnung relevanten 200er-Grenze. „Sobald wir diesen Grenzwert in Oberhavel überschreiten, wird der Landkreis reagieren“, sichert Ivonne Pelz zu.

Allerdings würden dann voraussichtlich auch keine flächendeckenden Zusatzmaßnahmen ergriffen. Vielmehr müsse man sich die Zahlen genauer anschauen: „Wo genau tritt ein Häufung der Infektionsfälle auf“, nennt die Pressesprecherin die zentrale Frage. Die Erfahrungen auch aus anderen Regionen zeigten, dass dies vorrangig in Pflegeeinrichtungen oder Kliniken der Fall sei. Dort müssten die Gegenmaßnahmen dann auch punktuell angewendet werden.

Verbote gelten in Berlin und im Havelland

Das Zünden von Feuerwerkskörpern ist allerdings außerhalb von Oberhavel vielerorts verboten. Der Berliner Senat veröffentliche eine Liste mit 56 Orten, an denen das der Fall sein wird. Darunter sind vor allem große Plätze und Sehenswürdigkeiten wie der Potsdamer Platz, der Breitscheidplatz und das Brandenburger Tor. Im Nachbarkreis Havelland gilt ein stellenweises Böllerverbot für den kompletten Silvester- und Neujahrstag. Betroffen sind Falkensee, Ketzin/ Havel und Premnitz.

