Zehdenick

Unbekannte Personen entwendeten in der Nacht zum Sonntag, in der Zeit von 22 bis 0.30 Uhr in der Klosterstraße in Zehdenick von einem VW Caddy die vordere Kennzeichentafel P-PJ 65.

Nur vordere Tafel fehlt

Diese wurde aus der Halterung herausgebrochen, sodass diese zerbrach. Bei der hinteren Kennzeichentafel wurde eine Schraube gelöst, sodass das Kennzeichen nur noch an einer Seite befestigt war. Vermutlich wurden die Täter bei der Diebstahlshandlung gestört.

Von MAZonline