Fürstenberg

Die Bundesstraße 96 bei Fürstenberg in Richtung Neustrelitz musste am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr gesperrt werden. Auch der Bahnverkehr wurde unterbrochen. Grund ist ein Brand, etwa zwei bis drei Kilometer hinter dem Ortsausgang Fürstenberg in Richtung Norden. In Flammen geraten sind nach Auskunft von Fürstenbergs Stadtbrandmeister Dirk Stolpe rund eineinhalb Hektar Kiefernwald und Unterholz zwischen der Bundesstraße und der Bahnlinie.

Gegen 18.30 Uhr hieß es, dass der Brand unter Kontrolle ist, die Löscharbeiten aber noch etwa zwei bis drei Stunden andauern werden, weil Glutnester in Schach gehalten werden müssen. Der Bahnverkehr konnte zwischenzeitlich wieder freigegeben werden. Ein Hubschrauber kontrolliert das Gebiet rund um den Brandort. Im Einsatz sind freiwillige Feuerwehren aus dem Landkreis Oberhavel sowie aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und aus Neustrelitz.

Von MAZonline