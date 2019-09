Das nächste Kapitel im Streit um den Erhalt des alten Kornspeichers im Oranienburger Zentrum ist aufgeschlagen, die TAS OR Speicher GmbH & Co KG will offenbar Nägel mit Köpfen machen. Wie am Freitag bekannt wurde, hat der Investor des Wohnungsbauprojektes in der Lehnitzstraße vor wenigen Tagen den Abriss des Wahrzeichens der Kreisstadt beantragt. Ist damit nun das Ende des 1917 errichteten Gebäudes besiegelt?