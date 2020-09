Ein Kino, ein schönes Restaurant, mehr Möglichkeiten für die Jugend – das wünschen sich viele Hennigsdorfer. Die meisten leben gerne in ihrer Stadt mit Ecken und Kanten. Was viele Leute aber echt nervt ist, dass immer wieder skrupellose Leute Waschmittel in den Brunnen am Havelplatz kippen. Denn die Reinigungskosten blecht am Ende doch der Steuerzahler, also die Hennigsdorfer selbst.