Dollgow

In diesem Jahr kommt er nicht zum Zug wie sonst. Kaum Grün, keine Blumen, kein Kranz. Die Kirche in Dollgow wird in diesem Winter erstmals nicht so geschmückt sein, wie man das aus all den Jahren zuvor kannte. „Das bringt ja nichts, wenn es keine Veranstaltungen gibt, auch wenn man die Kirche ja auch für den Herrn schön herrichtet“, sagt Bernd Köhler. Er verwandelt das Gotteshaus im Ort seit mehr als zwei Jahrzehnten an Festtagen und zu besonderen Anlässen – insbesondere vor, während und nach der Adventszeit – in einen Wohlfühlort. „Aber ich bin nicht der einzige, jeder ist mal dran“, stellt er klar. Dennoch ist unbestritten, dass er den Hauptanteil daran hat, dass die Kirche was fürs Auge ist. Nur ist in diesem Jahr ist alles anders.

Üblicherweise beginnt das Schmücken vor dem Totensonntag

Gewöhnlich macht sich der Dollgower bereits im Sommer Gedanken darüber, wie er die Kirche in einen Hingucker verwandeln könnte. Kurz vorm Totensonntag fängt Bernd Köhler an, die Kirche – und dabei vor allem das Kirchenschiff – für die „Jahres­endsaison“ zu dekorieren. Im Laufe der Wochen bis zum Weihnachtsfest nimmt er immer leichte Veränderungen vor. Es gibt in dem Zeitraum einige Gedenktage, Veranstaltungen und Feierlichkeiten: Totensonntag, Weihnachtsmarkt mit Konzert, Adventskonzert mit Bläserchor, Adventsgottesdienst, abwechselnd Heiligabend-Gottesdienst und Neujahr. „Wenn das alles stattfindet, lohnt es sich natürlich“, so Bernd Köhler, der zugleich Vorsitzender des Gemeindekirchenrates ist. Aber unabhängig von diesem Amt macht er aus der ohnehin schicken Dollgower Barockkirche (1767 erbaut) einen noch bezaubernderen Ort. „Mir macht das sehr viel Spaß“, so der selbstständige Landschaftsbauer. „Er liebt diese Kirche und schmückt sie sehr liebevoll“, bestätigt Pfarrer Mathias Wolf. Das tut der 54-Jährige das ganze Jahr über: im Frühjahr strahlen Frühlingsblumen, im Sommer Sommerpflanzen ... Die gesamte Grundstückspflege übernimmt seine Firma – als Spende.

Anzeige

Gottesdienst an Heiligabend ist abgesagt

Jetzt, im Herbst und Winter, war und ist die Dollgower Kirche nicht so vielfältig herausgeputzt und wird es auch am heutigen Heiligabend nicht sein. Es gab in den letzten Wochen des Jahres eine abgespeckte Variante. Vor dem Eingang zur Kirche steht ein eigens aufgestellter Weihnachtsbaum. Den zieren rote Kugeln. Dann sind da noch zwei Sterne an der Kirche und Fensterverzierungen. Alles von Bernd Köhler ausstaffiert. Durch die außerhalb der Kirche positionierten Lichtstrahler sei das Haus auch in der Dunkelheit ein schöner und beleuchteter Ort. Aufgrund der Corona-Bestimmungen ist der Gottesdienst an Heiligabend abgesagt. Erst am Neujahrstag soll voraussichtlich wieder ein Gottesdienst dort stattfinden, wie die Kirchengemeinde mitteilt.

Von Stefan Blumberg