Kirchen in Oberhavel: Welche Turmspitze gehört wohin?

Wie gut kennen die MAZ-Leser sich in Oberhavel aus? Die Redaktion treibt die Frage auf die Spitze, genauer - auf die Kirchturmspitze. Wir haben zwölf Kirchen aus Oberhavel zusammengestellt und fragen: In welchen Orten stehen die Kirchen? Nehmen Sie an unserem Onlinequiz teil und rätseln Sie mit.