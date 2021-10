Kirchen in Oberhavel für Erntedank geschmückt

Oberhavel

In vielen Kirchen wurde am Wochenende Erntedank gefeiert. Zum Erntedank-Gottesdienst am Sonntag hatten die Flatower ihre Kirche herbstlich geschmückt. Maren Alpers, Natja Guse, Antje Freye und Lutz Kowalke (v.l.) am geschmückten „Ernte-Taufstein“.

Groß Ziethen. Quelle: Robert Roeske

Erntedank-Gottesdienst feierten die Gläubigen auch in Groß Ziethen. Sie taten es in der mit Kerzen und Früchten geschmückten Kapelle der Stille an der Rückseite der Kirche am Sonntag. Kremmens Posaunenchor spielte.

Birkenwerder. Quelle: Robert Roeske

Irene Kubitza (links) und Annegret Ortelt schmückten vor Beginn des Erntedankgottesdienstes am Sonntagmorgen die Kirche von Birkenwerder mit einer Girlande aus Mais, Hopfen und Weinlaub.

Von MAZonline