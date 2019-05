Oberhavel

Der Fachbereich Jugend hat eine neue Leiterin: Kirstin Fussan hat am 2. Mai ihre Tätigkeit beim Landkreis Oberhavel aufgenommen.

Beruflich und ehrenamtlich im Jugendbereich

Kirstin Fussan wurde 1962 in Berlin geboren, hat einen erwachsenen Sohn und ist verheiratet. Seit 1990 war sie in den unterschiedlichsten Arbeitsfeldern der Jugendhilfe tätig. So baute sie das Jugendamt in Berlin-Pankow mit auf und wurde dort 1990 Bezirksstadträtin für Jugend, Familie und Sport. Seit 2001 wirkte sie in der für Jugend zuständigen Senatsverwaltung in Berlin– als Referentin für Jugend- und Jugendsozialarbeit, dann als Leiterin der Kita-und Einrichtungsaufsicht und ab 2015 als Leiterin der Abteilung Jugend und Familie. Auch ehrenamtlich engagiert sich Kirstin Fussan im jugendpolitischen Bereich. So war sie seit 23 Jahren Vorstandsmitglied von Gangway e.V., dem Berliner Verein für Straßensozialarbeit, und sie arbeitet als ehrenamtliche Familienbegleiterin im Kinderhospiz der Björn-Schulz-Stiftung (derzeit ruhend).

Wohnen und Arbeiten in Oberhavel

Kirstin Fussan wohnt seit 2015 in Hohen Neuendorf. „Ich fühle mich in Oberhavel sehr wohl und beheimatet. Deshalb habe mich entschieden, dort zu arbeiten, wo ich auch wohne. Ich bin sehr offen und herzlich vom Team des Fachbereichs Jugendaufgenommen worden. Nun arbeite ich mich in die unterschiedlichen Bereiche ein und lerne den Landkreis aus der Perspektive der Jugendhilfe kennen.“ Ihr Ziel ist eine noch effizientere Weiterentwicklung des Fachbereichs. „Dabei werde ich mir Strukturen und Verfahren genau ansehen und die Abläufe gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen kritisch betrachten. Wenn es nötig ist, werden wir Änderungen vornehmen.“

Mehr Beteiligung der Jugend

Thematische Schwerpunkte wird Kirstin Fussan unter anderem bei der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen setzen: Altersspezifische Formen der Beteiligung sollen gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen und den Akteuren der Jugendhilfe im Landkreis weiterentwickelt werden.

Wichtige Schwerpunkte für Fussan

„Ich möchte auch das Selbsthilfepotenzial von Familien fördern und noch stärker niederschwellige präventive Angebote für Familien in schwierigen Situationen unterbreiten – bevor Hilfen zur Erziehung greifen. Ganz wichtig ist es für mich auch, eine fachlich kompetente und kollegiale Ansprechpartnerin für alle Kolleginnen und Kollegen zu sein“, so die neue Fachbereichsleiterin. Landrat Ludger Weskamp ist erleichtert darüber, dass die freie Stelle schnell nachbesetzt werden konnte. „Der Jugendbereich ist ein sensibler und wichtiger Bereich, in dem wir uns eine längere personelle Vakanz nicht leisten können.“

Schnelle Nachbesetzung

Um eine schnelle Nachbesetzung dieser wichtigen Führungsposition im Haus zu gewährleisten, wurde eine Sondersitzung des Jugendhilfeausschusses einberufen. Dieser hatte am 30.04.2019 einstimmig bei einer Stimmenthaltung dem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt. Als Ergebnis des Ausschreibungsverfahrens wurde festgestellt, dass Kirstin Fussan die Qualifikationsanforderungen erfüllt, über die erforderlichen Berufserfahrungen überdurchschnittlich verfügt und somit für die Besetzung der Stelle der Leiterin des Fachbereichs Jugend geeignet ist. „ Kirstin Fussan ist eine ausgewiesene Expertin der Kinder- und Jugendhilfe. Ich freue mich, dass sie nach der Verlegung ihres Lebensmittelpunktes nach Oberhavel nun auch ihre beruflichen Erfahrungen bei uns einbringen möchte. Ich wünsche ihr viel Kraft und Erfolg für ihre neue Aufgabe und freue mich auf unsere Zusammenarbeit“, sagt Kerstin Niendorf, Dezernentin für Bildung, Jugend und Gesundheit.

Zweitgrößter Haushaltsposten im Kreis

Der Fachbereich Jugend ist eine zweigliedrige Behörde, die aus dem Jugendhilfeausschuss und der Verwaltung des Fachbereiches besteht. Der Fachbereich selbst gliedert sich in die Fachdienste Rechtliche Jugendbetreuung, Sozialpädagogische Dienste sowie Jugendarbeit, Pflegekinder und Adoptionsvermittlung. Zudem ist ihm die Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle der Landkreise Barnim, Märkisch-Oderland, Oberhavel und Uckermark zugeordnet. Insgesamt 95 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Jugendbereich tätig. Seine Aufwendungen belaufen sich im aktuellen Haushaltplan auf rund 91 Millionen Euro. Nach der Grundsicherung für Arbeitsuchende handelt es sich damit um den zweitgrößten Haushaltsposten innerhalb des Haushaltsplanes der Kreisverwaltung.

Von MAZonline