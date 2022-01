Kitafachkräfte dringend gesucht: Wie die Landesregierung Leegebruch und anderen Kommunen hilft

Oberhavel

Kleine Betreuungsgruppen und bestmögliche Förderung: Das wünschen sich Eltern für ihr Kind, das eine Kita oder Kindertagespflege besucht. Fehlt es an Fachkräften, wird die Erfüllung von Betreuungsaufträgen und das Einhalten von Qualitätsanforderungen für Kommunen und freie Träger zur Herausforderung. Händeringend auf Fachkräftesuche ist derzeit die Gemeinde Leegebruch, die aktuell 15 Betreuungsanträge wegen fehlender Fachkräfte nicht erfüllen kann und sich deshalb an den Landtagsabgeordneten Björn Lüttmann wandte. Der SPD-Politiker fragte in der Fragestunde des Landtages am Donnerstag deshalb nach, was das Land Brandenburg für die Fachkräftesicherung in der frühkindlichen Bildung unternimmt.

Fachpersonal steigt zu schnell aus den Berufen aus

Bildungsministerin Britta Ernst machte in ihrer Antwort deutlich, dass das Land in den letzten 10 Jahren unter anderem Ausbildungskapazitäten ausbaute, sich Finanzierungsmöglichkeiten für die Aus- und Weiterbildung verbesserten, berufsbegleitende Erzieher-Ausbildungen auf den Weg gebracht wurden und das Land Einrichtungsträgern zudem beratend zur Seite steht. „Bildungsministerin Britta Ernst machte klar, dass das Land die Kita-Fachkräftegewinnung im Blick hat und aktiv fördert. Einen ’eklatanten Personalmangel’ gäbe es nach Auskunft der Ministerin aktuell nicht. Seit 2010 konnte der Anteil des pädagogischen Fachpersonals von 14 500 auf 23 750 Personen in 2021 gesteigert werden. Die Ministerin räumte jedoch ein, dass es regional aufgrund verschiedener Umstände zu unbesetzten Stellen wie in der Gemeinde Leegebruch kommen kann. Ihre Empfehlung für Kommunen ist, auf die tätigkeitsbegleitende Teilzeitform der Erzieher-Ausbildung zu setzen. Der Vorteil sei nach Ministerin Ernst, dass die Auszubildenden bereits während der Ausbildung in Einrichtungen eingesetzt werden können, in denen sie auch danach arbeiten. Auch auf die Rahmenbedingungen für Kita-Fachkräfte haben Kommunen großen Einfluss. Nach Auskunft der Ministerin würden Verbleibanalysen des Bildungsministeriums zeigen, dass Fachkräfte nach Ausbildungsende „bald wieder aus dem Beruf aussteigen“. Das sei ein Problem.

Mehr Ausbildungskapazitäten

„Daneben wurde am Donnerstag deutlich, dass wie in der Fachschule Sozialwesen am Oberstufenzentrum in Oranienburg in den letzten Jahren landesweit Ausbildungskapazitäten geschaffen wurden, um die Nachfrage zu stabilisieren“, so Lüttmann. Befanden sich im Schuljahr 2010/2011 3 972 Personen in Erzieher-Ausbildung, so waren es 2021 bereits 5 055, was einer Steigerung von 33 Prozent entspricht. Weil die Erzieher-Ausbildung eine schulische Ausbildung ist, stellt sich für viele Ausbildungswillige die Frage der Finanzierung. Auch hier gab es in den letzten Jahren deutliche Verbesserungen. Damit Auszubildende vom „Meister-BAföG“ profitieren können, passte das Land die Unterrichts- und Lehrplanorganisation sozialer Berufe an. Neu seit 2020 ist zudem eine Unterhaltsförderung als Vollzuschuss für alle, die wegen ihres Alters nicht mehr BAföG-berechtigt sind. Von der Möglichkeit einer Erzieher-Ausbildung in Teilzeit machen nach Auskunft der Ministerin rund ein Drittel der Auszubildenden Gebrauch.

Björn Lüttmann im Brandenburger Landtag. Quelle: Andreas Herz

Damit Auszubildende lernen, theoretisches Wissen in der Praxis anzuwenden, finanzieren Bund und Land gemeinsam zudem derzeit drei Wochenstunden für Praxisanleitungen. Mit dem seit 2012 bestehenden Landesprogramm „Konsultationskitas Fachkräftegewinnung und -qualifizierung“ wird auch das praktische Lernen in Kitas intensiv gefördert. Um neben der regulären Ausbildung auch eine zusätzliche Personalgewinnung zu ermöglichen, wurde zudem die Kita-Personalverordnung des Landes geöffnet. Seit 2010 konnten so mehr als 4 500 Frauen und Männer qualifiziert werden. Auch Quer- und Seiteneinsteigern in den Erzieher-Beruf stehen im Land Brandenburg die Türen offen. „Gute Fachkräfte sind der Schlüssel, um die hohen Anforderung an unser Kita-Netz zu erfüllen. Die verschiedenen Maßnahmen des Landes sollen dabei helfen, die Nachfrage nach Fachkräften zu decken. Auch wenn Eltern in Leegebruch derzeit zum Teil unzufrieden sind, so weiß ich, dass die Gemeindeverwaltung alles daran setzt, neues Personal zu gewinnen, um den Kindern und Eltern gerecht zu werden. Ich hoffe sehr, dass sich die Fachkräftesituation bald wieder entspannt“, so der Oranienburger Landtagsabgeordnete abschließend.

Von MAZonline