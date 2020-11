Klaus Pölitz – mit allen Granseer Wassern gewaschen

Gransee

Als der aus Sachsen-Anhalt stammende Klaus Pölitz 1972 nach Gransee kam, musste er sich noch mit Wasser aus der Pumpe auf dem Hof waschen und beim Rat der Stadt um einen Ofen für sein Zimmer betteln. Inzwischen ist der heute 70-Jährige mehr als 30 Jahre Stadtverordneter, Mitglied im Amtsausschuss (seit 2019), im Hauptausschuss (1998), im Ausschuss für Stadtentwicklung, Ordnung und Verkehr (2007) und seit 2014 zweiter stellvertretender Bürgermeister. Er hat von 2014 bis 2019 im Klosterausschuss mitgearbeitet, gehört dem Verschönerungsverein an und ist Gründungsmitglied und Aktivposten in der „Willkommensinitiative Gransee“. Damit hat der ehemalige Junglehrer und Lehrer am Oberstufenzentrum „Georg Mengheim“ in Zehdenick wohl das Recht erworben, sich als Granseer bezeichnen zu dürfen. Schließlich sei er, wie Amtsdirektor Frank Stege sagte, inzwischen mit allen Granseer Wassern gewaschen. Und damit ist er wie kaum ein anderer auch prädestiniert dafür, geehrt zu werden.

Darin waren sich alle einig: Klaus Pölitz hat den Ehrenamtspreis mehr als verdient. Da ist der Richtige zum richtigen Zeitpunkt geehrt worden“, sagte Gransees ehrenamtlicher Bürgermeister Mario Gruschinske. Quelle: Uwe Halling

Das Amt Gransee und Gemeinden hat Klaus Pölitz für den Ehrenamtspreis des Kreises vorgeschlagen. Coronabedingt ist ihm die Urkunde nun am Freitag vom Amtsdirektor in Gransee überreicht worden. Dabei waren die Amtsausschussvorsitzende Christin Zehmke und Gransees ehrenamtlicher Bürgermeister Marion Gruschinske. Sie alle waren sich einig: Klaus Pölitz, der seit 2007 der Partei „ Die Linke“ angehört und vorher bereits Mitglied der PDS war, hat diese Auszeichnung für seine langjährige ehrenamtliche Arbeit mehr als verdient.“ Da wird der Richtige zum richtigen Zeitpunkt geehrt“, sagt Mario Gruschinske. Er freue sich, mit Klaus Pölitz einen Mann mit so viel kommunalpolitischer Erfahrung als Stellvertreter an seiner Seite zu wissen. Und Frank Stege unterstrich, dass Klaus Pölitz stets über alle Parteiinteressen hinweg die Sacharbeit in den Vordergrund gestellt habe. „Ein Vorbild für alle Jungen“, sagte Christin Zehmke.

Großes Dankeschön an seine Frau Christine

Klaus Pölitz dankte für die Ehre und erinnerte sich an die Anfangszeit nach der Wende. Damals habe man einzig nach vorne geschaut, was sich als richtig herausgestellt hat. Er habe nie davor zurückgescheut, sich in die Kommunalpolitik einzubringen, zum Wohle Gransees und seiner Ortsteile. Er wolle dies, so lange es ihm möglich sei, auch weiterhin tun. „Auf mich“, so Klaus Pölitz, „könnt ihr euch stets verlassen. Und er dankte seiner Frau Christine, die ihn immer unterstützt habe. Ohne sie, so sagte er, hätte er den ganzen Arbeitsaufwand nicht leisten können.

Von Bert Wittke