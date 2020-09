Klimaschutz, Tierhaltung, Bildung: Oberhavels Grüne mit Blick auf die Wahlen 2021

Oberhavel

Ingrid Hüchtker aus Zernikow und Anne Schumacher aus Oranienburg sind als Sprecherinnen für Bündnis-Grüne in Oberhavel bestätigt worden. Die Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen in Oberhavel wählten am vergangenen Donnerstag einstimmig das Duo Ingrid Hüchtker und Anne Schumacher als Kreissprecherinnen. „Wir werden in den beiden kommenden Jahren verstärkt auf politische Themen auf Kreisebene setzen“, schloss Anne Schumacher ihren Rückblick auf die beiden vergangenen Jahre. Im Stadtklubhaus Hennigsdorf waren sich die Mitglieder einig, dass der Kreisverband mit seinen Ideen zur Vernetzung der Ortsverbände wie auch Veranstaltungen mit Expertinnen und Experten auf dem richtigen Weg ist. „Viele grüne Themen wie Klimaschutz, artgerechte Tierhaltung und digitale Bildung sind hochaktuell und bewegen die Menschen, wir wollen die Ziele der bündnis-grünen Politik öffentlich diskutieren, meinte Ingrid Hüchtker. „So können wir als Kreisverband die Abgeordneten in kommunalen Gremien gezielt unterstützen.“

Neu in den Vorstand gewählt wurde Peter Kunkel aus Mühlenbeck als Schatzmeister. Tristan Hoffmeister ist als Beisitzer gewählt. Weiterer Tagesordnungspunkt waren die Bewerbungen für die Wahl zum Direktmandat im Wahlkreis 58. Am 1. Oktober werden die Kreisverbände Oberhavel und Havelland gemeinsam für eine Direktkandidatin bzw. einen Direktkandidat entscheiden. Aus dem Havelland stellte sich Inge Schwenger aus Schönwalde-Glien vor. In der Bundespolitik will sie gerade in Fragen der Landwirtschaft und Gesundheitswesen bündnis-grüne Ziele durchsetzen. Ein besonderes Anliegen sei für sie die Jugend, die gesetzlich verankerte Räume für Begegnungen brauche, und eben nicht nur digital. Für Oberhavel stellte sich Anne Schumacher vor. Wie ihre Vorrednerin ist sie seit 2019 Kreissprecherin. Als Direktkandidatin sieht sie großen Chancen, mit den Zielen von B 90/ Die Grünen nicht nur im Speckgürtel, sondern vor allem in den ländlichen Regionen zu überzeugen. In ländlichen Räumen brauche es Strukturen, die Mobilität, ärztliche Versorgung und kommunale Bildungsangebote sichern. Krisenzeiten wie der Corona-Lockdown offenbaren, wie schwach die Gleichstellung der Geschlechter sowie die Chancengleichheit aller Kinder aufgestellt sei. Lydia Budiner aus Hohen-Neuendorf stehe mit ihrem Direktmandat im Bundestag für die Themen Umwelt, Wirtschaft und Finanzen. Als Unternehmerin und Stadtverordnete sei ein großes Umdenken erforderlich, wolle man die Ziele z. B. von Fridays for future erreichen.

Von MAZonline