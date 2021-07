Klimawandel: In Oberhavel könnte es bis zu fünf Grad heißer werden

Oberhavel

Die Wetterextreme nehmen zu. Einerseits Hitze und Trockenheit. Andererseits heftige und langanhaltende Regenfälle wie der am 29. Juni 2017, als der Süden von Oberhavel komplett unter Wasser gesetzt worden war. Und auch am Sonntagabend traf es wieder Glienicke mit überschwemmten Straßen.

Nimmt das Wetter extreme Formen an, können die Folgen weitreichend sein. Ernteausfälle werden wahrscheinlicher, Tiere finden weniger Nahrung, die Waldbrandgefahr steigt. Die Beispiele zeigen: Auch in Oberhavel war das in den vergangenen Jahren bereits spürbar.

Es sind genau diese Wetterextreme, die Sebastian Bathiany Sorge bereiten. Denn: Nach Auswertungen des Klimawissenschaftlers werden sie wohl zunehmen – auch in Oberhavel. Gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern vom Deutschen Climate Service Center (GERICS) des Helmholtz-Zentrums Hereon, hat er berechnet, welche Folgen der Klimawandel für die Landkreise in Deutschland haben könnte. Die Ergebnisse dieser verschiedenen Berechnungen liegen nun vor. Bathiany und seine Kollegen haben dabei drei Szenarien skizziert: Beim ersten Szenario bleibt alles wie gewohnt, und die weltweiten Emissionen steigen. Bei Szenario 2 werden klimaschonende Maßnahmen umgesetzt.

Das dritte Szenario in dieser Studie geht sogar einen Schritt weiter: Dort werden die Ziele des Pariser Klimaabkommens erreicht – und die Emissionen sinken dann auf Null. Für die Berechnungen haben die Wissenschaftler Daten des Deutschen Wetterdiensts und regionale Klimamodelle ausgewertet. Vergleichsdaten sind die Jahre 1971 bis 2000. Ein Ideengeber war übrigens Brandenburg: Dort existiert bereits ein Klimaausblick – der nun vom Gerics weiterentwickelt und auf Kreisebene heruntergebrochen wurde.

Hitze, Trockenheit und Schwüle

In Oberhavel sei etwa wahrscheinlich, dass sich Wetterextreme – je nach Szenario – künftig eher durch Hitze, Trockenheit und Schwüle zeigen, so Bathiany. Konkreter: Sollte Szenario 1 eintreffen, würde die Temperatur bis zum Ende des Jahrhunderts um etwa 2,6 Grad ansteigen – im absolut schlimmsten Fall sogar um 5,2. „Dann gäbe es viele Tage, die sehr ungemütlich werden“, sagt er. Beispielsweise würde die Anzahl der Tropennächte im Landkreis im schlimmsten Fall um bis zu 39,8 Tagen im Jahr zunehmen, sich die Tage über 30 Grad verdoppeln – und auch im Winter wäre es weniger kalt. „Das würde auch die Landwirtschaft betreffen“, sagt Bathiany. Denn: Bestimmte Kulturpflanzen brauchen Frost. Und bei Szenario 1 nehmen Eis- und Frosttage besonders stark ab. Werden jedoch Maßnahmen ergriffen und Szenario 2 trifft ein, würde die Temperatur in Oberhavel bis 2100 um drei Grad steigen.

Bei drei Grad mehr würde man vielleicht denken, dass einen das persönlich nicht stören würde. Aber der Klimawissenschaftler sagt: „Die haben es in sich.“ Denn auch dadurch würden Extremereignisse wie lange Trockenperioden oder etwa Überflutungen wie derzeit im Westen Deutschlands, wahrscheinlicher. Allerdings: Die Veränderungen für Menschen, Tiere und Pflanzen wären bei einem Anstieg von 3 Grad noch deutlich geringer als bei Szenario 1, wo mit einem Anstieg von bis zu 5,2 Grad gerechnet werde.

Nur +0,4 Grad wenn Maßnahmen ergriffen werden

Noch geringer würden sie jedoch bei Szenario 3 ausfallen, wenn also weitreichende Maßnahmen für den Klimaschutz ergriffen würden. Dann würde die Temperatur bis 2100 um etwa zwei Grad ansteigen, so Bathiany. Im absolut besten Fall sogar nur um 0,4 Grad. Betrachtet man die Szenarien, kann übrigens auch auf Kreisebene gehandelt werden: Weiß man etwa, dass es in Oberhavel wahrscheinlich trockener wird, kann sich die Landwirtschaft darauf einstellen – und eher auf Lebensmittel setzen, die nicht allzu viel Wasser brauchen.

Winter wird es in Zukunft wohl kaum noch geben, die Zahl der Frosttage nehme ab. Die maximale Dauer von Hitzetagen werde dagegen zunehmen, selbst mit niedrigen Emissionen gebe es die Tendenz zur Zunahme. Andererseits werde es aber auch mehr Niederschläge geben.

Welches dieser verschiedenen Szenarien letztendlich eintreffen wird, hängt laut Bathiany an den Menschen selbst. Die Wissenschaft könne zwar vorhersagen, was bei unterschiedlichen CO2-Emissionen passiere. Das menschliche Handeln sei wiederum nicht vorhersehbar – und eine freie Entscheidung der Leute. Bathiany und seine Kollegen können nur aufzeigen, was passiert, wenn etwas passiert – oder eben nicht.

Von Johanna Apel und Robert Tiesler