Kremmen

„In Orion haben die Wände gewackelt“, schreibt ein Kremmener im Facebook-Forum „Wir in Kremmen“. Gegen 11 Uhr gab es in der Region Kremmen einen lauten Knall. „Das hat ganz schön gescheppert“, erzählt Daniela Mietz, die in Orion war, als es knallte. „Das muss hier in der Nähe gewesen sein.“ Aus allen Himmelsichtungen sind Meldungen eingegangen. „Selbst in Vehlefanz haben die Tassen im Schrank gewackelt“, erzählt jemand. „Auch in Sommerfeld war es zu hören.“ Und: „In Amalienfelde war es auch zu merken.“

Doch was war die Ursache für den Knall? Das Rätselraten begann: „Hab gedacht Flugzeug stürzt ab“, schreibt eine Userin. „Dachte erst, hier ist ein Auto aus Kurve ins Haus gekracht“, meint jemand anderes. „Dann ist wohl was im Wald hochgegangen.“ Die Feuerwehr aus Kremmen bekam keine Einsatzmeldung. Auch die Freiwilligen Feuerwehr Staffelde/Groß-Ziethen/Flatow wurde nicht benachrichtigt. „Ich selbst hatte das nicht mitbekommen“, erzählt Ortswehrführer John Wehden. „Die Kollegen an der Wache meinten aber, dass das ganz schön gescheppert habe. Es soll aus der Richtung Flatow/Autobahn gekommen sein.“

War es vielleicht ein Überschallflugzeug? Gab es Übungen der Bundeswehr? Alles möglich. „Es gibt bereits mehrere Anfragen“, bestätigte eine Mitarbeiterin der Pressestelle vom Luftfahrtamt der Bundeswehr in Köln. „Wir leiten das weiter.“

Von Sebastian Morgner