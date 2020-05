„Knallharte Herausforderung“: Hotels in Oberhavel öffnen wieder für Touristen – unter strengen Auflagen

Oberhavel

Seit Montag dürfen Hotels in Brandenburg wieder für Touristen öffnen. Während einige Hotels zwei Monate lang komplett geschlossen waren, so haben viele weiterhin Geschäftsreisende beherbergt. Nun darf jeder wieder Übernachtungen buchen, doch die Gäste müssen sich auf Besonderheiten einstellen.

Michael Grabow (links) und Jan Schröter vor dem Hotel & Spa Sommerfeld Quelle: Enrico Kugler

Anzeige

Ingo Keller, Direktor des Hohen Neuendorfer Hotels am Lunikpark, ist froh und dankbar, seine insgesamt 57 Zimmer mit 110 Betten wieder voll belegen zu dürfen. „Wir haben praktisch ein Vierteljahr verloren und das lässt sich natürlich nicht mehr aufholen“, bedauert Ingo Keller. Noch ist es ausgesprochen ruhig in der Hohen Neuendorfer Anlage. „Wir bekommen aber zur Zeit viele Anfragen, ob wir wieder geöffnet haben und welche Regeln in der Corona-Krise eingehalten werden müssen“, sagt Keller. Seit dem 15. Mai ist das Restaurant wieder geöffnet, die Hälfte der 70 Plätze darf besetzt werden. „Die Kellner tragen einen Mundschutz, aber mittlerweile ist es für sie nicht mehr verpflichtend. Handschuhe werden sie aber weiterhin tragen. Wir achten sehr auf die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln.“

Weitere MAZ+ Artikel

Vor dem Hohen Neuendorfer Hotel Am Lunikpark serviert Theo vom Café Theo in einem kleinen Imbisswagen Kuchen, Brötchen und Kaffee – anstelle eines Buffets. Quelle: Robert Roeske

Ein Buffet kann deshalb noch nicht wieder angeboten werden. Stattdessen werden Kaffee und belegte Brötchen an einem Imbisswagen vor dem Hotel ausgegeben. „Das finden unsere Gäste ganz toll“, hat der Direktor erfahren. „Wir empfehlen unseren Gästen, Masken zu tragen, aber sie müssen es nicht. In den Zimmern liegen ausführliche Informationen bereit, welche die Besucher dafür sensibilisieren sollen, auf Ihre Gesundheit zu achten.“ Die Corona-Krise hat für das Hotel ein großes finanzielles Defizit verursacht. Die Soforthilfe sei zwar tatsächlich sofort bezahlt worden, doch von den drei Monaten der Krise kann sie nur für zwei Wochen entschädigen. Durch die Geschäftskunden ist das Hotel normalerweise von montags bis freitags mit 70 bis 75 Prozent belegt, in den vergangenen Monaten waren es nur 25 bis 30 Prozent, da viele Unternehmen Reiseverbote für ihre Mitarbeiter ausgesprochen hatten. „Trotzdem kann ich sagen, wir müssen jetzt das Beste aus der Situation machen. Wir hatten viel Zeit, uns auf den Neustart im Bereich Tourismus einzustellen und freuen uns sehr auf unsere Gäste“, sagt Ingo Keller.

Direktor Ingo Keller und Doreen Schauseil vom Empfang des Hotels Am Lunikpark begrüßen die Gäste. Quelle: Robert Roeske

Der Wellnessbereich muss in Brandenburger Hotels noch geschlossen bleiben. Das ist vor allem für die Häuser ein Problem, die gerade darauf ihren Fokus setzen, wie das Hotel & Spa Sommerfeld. Inhaber Jan Schröter hat beim Gesundheitsamt des Landkreises beantragt, zumindest den Außenpool ab dem 28. Mai – also heute – wieder zugänglich machen zu dürfen, da gleiches auch für Freibäder gilt. Durch eine Pressemitteilung der Landesregierung hat er am Mittwoch die Bestätigung erhalten, dass der Außenpool ab heute wieder genutzt werden darf – unter Einhaltung des Hygienekonzeptes. „Die Abstands- und Hygieneregeln könnten wir hier gut einhalten“, erklärt der Inhaber.

Jan Schröter, Inhaber und Geschäftsführer des Sommerfelder Spa-Hotels, mit seiner Frau Claudia Naujokat, Hoteldirektorin. Quelle: Enrico Kugler

Ab dem 13. Juni dürfen in Brandenburg auch Hallenbäder wieder öffnen. Nach jetzigem Stand darf der Inhaber also ab diesem Tag seinen Wellness und Spa-Bereich im Haus wieder öffnen. „Erst dann rechne ich mit einer leichten Verbesserung der Besucherzahlen.“ Im Mai war das Hotel nur zu etwa vier Prozent ausgelastet. Viele Firmen haben ihre Tagungen abgesagt. Pfingsten sei eigentlich schon komplett ausgebucht gewesen, nun werden am kommenden langen Wochenende gerade einmal 15 Prozent erwartet, das sind etwa 30 Gäste. „Im Vergleich sind die Zahlen natürlich lächerlich, ohne überheblich klingen zu wollen“, sagt Jan Schröter. Er hatte sogar überlegt, das Hotel für längere Zeit ganz zu schließen.

Michael Grabow vorm Hotel & Spa Sommerfeld. Quelle: ENRICO KUGLER

Doch viele Kosten wären ohnehin weiter gelaufen. „Gewinn machen wir zur Zeit nicht“, sagt der Geschäftsführer. Die 66 Schließtage vom 18. März bis 24. Mai haben einen Umsatzverlust von 650 000 Euro zur Folge. Trotzdem hält Schröter durch und bleibt zuversichtlich. „Wir freuen uns auf die Gäste und auch auf unsere Kollegen. Es ist jetzt eine Testphase, wie sich alles einspielt. Die nächsten zwei bis drei Monate werden noch sehr schwierig sein. Das ist jetzt wirklich eine knallharte Herausforderung für die gesamte Branche.“ Vereinzelte Sanierungsarbeiten stehen noch an, doch grundsätzlich hält sich der Betreiber jetzt mit Investitionen zurück. „Wir haben alle Mitarbeiter intensiv darin geschult, wie die Maßnahmen einzuhalten sind. Wieder steigende Infektionszahlen wären jetzt ein schlimmer Rückschlag.“

Empfangsdame Arica Rosca im Oranienburger Hotel an der Havel. Quelle: Enrico Kugler

„Die Nachfrage ist noch überschaubar“, kann auch Ralph Heindl, Direktor des Oranienburger Hotels an der Havel, bestätigen. Die 134 Betten in 67 Zimmern dürfen seit Montag wieder voll belegt werden. „Allerdings nur, wenn die Gäste in einem Zimmer auch aus einem Haushalt kommen“, erklärt er. Das Restaurant ist ebenfalls seit Montag auch wieder für externe Besucher offen und darf zu 50 Prozent ausgelastet werden. Masken seien im Restaurant verpflichtend, aber nur, wenn man sich im Raum bewegt – nicht, wenn man am Tisch sitzt. Das Personal trägt ebenfalls Masken. Der vorgeschriebene Pandemieplan wurde in Zusammenarbeit mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit des Hotels erstellt. „Der Mehraufwand durch die Corona-Maßnahmen hält sich für uns derzeit noch in Grenzen, weil wir nur wenige Gäste haben“, sagt Ralph Heindl. Die Hotelbar ist noch geschlossen.

Arica Rosca und Christine Hartwig (von links) freuen sich auf die neuen Gäste Hotel an der Havel. Quelle: Enrico Kugler

Von Wiebke Wollek