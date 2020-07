Oberhavel

„Astrofotografie“, sagt Kai Tilgner, „gehört zur Königsklasse der Fotografie.“ Er muss es wissen: Der Hennigsdorfer verdient mit Fotografie seinen Lebensunterhalt. Am vergangenen Wochenende schlug er sich die Nächte um die Ohren, um einen ganz besonderen Himmelskörper vor die Linse zu bekommen. Der Schweifstern mit dem wissenschaftlichen Namen C/2020 F3 wurde erst am 27. März dieses Jahres vom Weltraumteleskop „Wise“ entdeckt und war in den vergangenen Tagen auch gut am Firmament des Landkreises zu entdecken. „Ab 0 Uhr war er sehr gut sichtbar“, sagt Kai Tilner. Durch die Erdrotation, erklärt er, sei es ohne Nachführung schwierig, Sterne und Kometen zu belichten, da die Sterne bei zu langer Belichtung zu Strichen würden.

Zur Galerie Der Komet „Neowise“ lockte auch einige Oberhaveler Fotografen vor die Tür.

Das finden des Kometen indes war in Zeiten von Apps kinderleicht, erklärt der Hennigsdorfer. Herausgekommen sind spektakuläre Aufnahmen, unter anderem an der Bockwindmühle in Vehlefanz. „Es war fantastisch einen 103 Millionen Kilometer entfernten Kometen mit bloßem Auge zu sehen“, erklärt Kai Tilgner.

„Lichtsmog“ trübt den Blick auf den Kometen

Auch Heiko Piske, ebenfalls Fotograf in Hennigsdorf, hat sich auf die Jagd nach dem Kometen gemacht. Schwierig sei es schon gewesen, einen passenden Ort zu finden – denn der „Lichtsmog“ der Hauptstadt und der Oberhaveler Städte und Gemeinden trübt die Sicht auf den Kometen. Er setzte sich am Abend ins Auto, fuhr immer weiter in Richtung Havelland. „Auf einem Feldweg bei Wansdorf habe ich dann angehalten“, so Piske. Ein Stativ sei nötig gewesen, ausgelöst habe er die Kamera mit Funkfernauslöser – um jegliche Bewegung an der Kamera zu vermeiden. „Sonst verwackelt das alles“, erklärt Heiko Piske. Und ein Bild bestehe aus drei Aufnahmen á drei mal 13 Sekunden – die übereinandergelegt und miteinander verrechnet werden. „Du brauchst eine lange Belichtungszeit, damit das Bild nicht völlig ausgebrannt ist“, erklärt der Hennigsdorfer Fotograf.

Ein zweites Treffen mit „Neowise“ wird es aber nicht mehr geben – schließlich kommt er der Erde das nächste Mal erst in rund 6700 Jahren wieder so nahe, dass er mit bloßem Auge zu erkennen ist.

Von Marco Paetzel