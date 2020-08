Bredereiche

Der Komfort für die Ziegen? „Der hat ein Höchstmaß!“, sagt Sabine Denell. Gemeinsam mit Hanspeter Dill betreibt sie die Ziegenkäserei Capriolenhof; im Naturpark Uckermärkische Seen, unmittelbar an der Havel, aber fernab von Siedlungen gelegen und eigentlich nur mit einem Geländewagen, zu Fuß, per Rad oder Boot erreichbar. Eine traumhafte Idylle. Und die 150 Ziegen mittendrin. Auf einer 100 Hektar großen Heidefläche und den zehn Hektar Niedermoor-Wiesen werden sie satt. Zur bewirtschafteten Fläche gehören auch noch 60 Hektar Acker, auf denen Gerste, Erbsen, Luzerne und Gras wachsen. Ein Paradies für die Ziegen, die auf dem Öko-Hof stressfrei aufwachsen. Die Tiere dort halten, wo sie mit der Landschaft in Gemeinschaft leben und diese nicht zerstören. Mit den Tieren arbeiten und die Vielfalt der Vegetation unterstützen, das ist seit mehr als 20 Jahren das Credo von Sabine Denell und Hanspeter Dill.

Abnehmer in der Region

Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, exzellenten Käse zu produzieren. Zarte Aromen und speckigdeftige Cremigkeit – so wird der Käse beschrieben, der den Schleusenhof Regow (bei Bredereiche) verlässt oder gleich dort verzehrt wird. Begehrt ist er bei Anbietern wie Richards Wild in Dannenwalde, im Schäferladen Hullerbusch ( Feldberg), auf Gut Boltenhof, im Gasthaus Alter Hafen in Mildenberg oder Triepkendorf ( Mecklenburg). Prinzipiell sei der Vertrieb ein schwieriges Thema, weil zu teuer, so Sabine Denell. Dennoch habe die Ziegenkäserei Abnehmer in der Berliner Spitzengastronomie.

Anzeige

Ruf des Ziegenfleisches ist verbessert

Der beste Umsatz wird auf Berliner Märkten gemacht, insbesondere auf dem Ökomarkt auf der Domäne Dahlem ( Königin-Louise-Straße 49). 60 Kilogramm Käse und 40 Kilogramm Fleisch gingen dort an einem Samstag über den Tisch, sagt Hanspeter Dill. Verdient werde aber nur mit den Milchprodukten, Fleisch werde lediglich kostendeckend produziert. „Der Ruf des Ziegenfleisches hat sich in letzter Zeit verändert“, sagt Hanspeter Dill. „Und zwar verbessert.“ Überhaupt lief das Geschäft in den vergangenen Monaten ganz gut, vermutlich hätten die Leute in der Corona-Zeit die Discounter und Supermärkte gemieden und mal andere Sachen probiert. Dennoch gestalte sich der Kampf um faire Preise schwierig. Fünf bis sechs Kilogramm wären in Ordnung, gezahlt würden vier, so Dill. Das gehe gerade so. „In Berlin wollen viele Leute einfach nur satt werden statt zu genießen.“

Weitere MAZ+ Artikel

Gäste aus der Lausitz

Da sind Andree und Manuela Haufe aus der Lausitz aus ganz anderem Holz geschnitzt. Das Ehepaar kennt den Hof seit einiger Zeit. „Wir sind extra aus Thüringen zum Capriolenhof gefahren. Wir lieben die Landschaft der Mark und die preußisch-schnoddrige Schnauze. Der Käse hier ist einmalig. Sonst holen wir immer Käse aus Frankreich“, sagt Andree Haufe.

Andree und Manuela Haufe aus der Lausitz. Quelle: Stefan Blumberg

Landwirtschaft wird nicht wertgeschätzt

Dafür arbeiten Sabine Denell, die Tierärztin ist und Angestellte des Landkreises Oberhavel, sowie Hanspeter Dill sieben Tage die Woche. Eine Mitarbeiterin und eine Auszubildende machen das Team komplett. „Wir können unseren Betrieb nicht vergrößern, weil das Personal fehlt. Die Landwirtschaft bekommt eine miserable Wertschätzung, es wird zu wenig gezahlt“, so Hanspeter Dill. Dazu komme die Schwierigkeit der schlechten Voraussetzungen: „Wir haben 18er-Böden. Ich gehe hier praktisch Heu jagen. Hätte ich den Boden aus der Börde, bräuchten wir maximal 20 statt der 60 Hektar Acker bewirtschaften.“

Gast: „Mit dem französischen Käse vergleichbar“

Aber die Ziegenkäserei-Betreiber lieben das, was sie tun, freuen sich, wenn Radwanderer oder Bootsfahrer kommen und in den Hofladen gehen, Touristen auf dem Biwak übernachten und abends ein „Spätstück“ bekommen. In diesem Jahr war der Run auf den Capriolenhof so groß, „dass wir mit der Käseproduktion kaum hinterherkamen, besonders am Wochenende“, so Sabine Denell. Die Kunden lieben das Frische. Das Natürliche. Das Regionale. Wie Familie Haufe: „Auf dem Capriolenhof gibt es ein kleines, exklusives Angebot, das durchaus mit dem französischen vergleichbar ist.“

Von Stefan Blumberg