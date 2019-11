Kommentar: B 96 nicht mehr zeitgemäß

Löwenberger Land

Den Anforderungen an das erhöhte Verkehrsaufkommen in Richtung Norden genügt die alte Bundesstraße 96 schon lange nicht mehr. Das wird nicht nur an den Wochenenden deutlich sichtbar. Die Straße ist an vielen Stellen in einem sanierungsbedürftigen Zustand und vielerorts auch deutlich zu schmal. Zudem sind dort tagtäglich zahlreiche Lkw unterwegs, die den Verkehrsfluss lähmen und für gefährliche Situationen sorgen. Deshalb gibt es zu einem Ausbau der Piste keine vernünftige Alternative. So mancher Tote auf der B 96 hätte nicht sein müssen, wenn die Straße bereits jetzt zeitgemäß ausgebaut wäre.

Von Bert Wittke