Kommentar: Senioren in der Impftelefon-Warteschleife – Dieses Chaos muss aufhören!

Oberhavel

Huch, da war die Überraschung aber groß! Da war die Impf-Hotline doch tatsächlich schon am ersten Tag nach der Freigabe hoffnungslos überlastet. Damit konnte angeblich niemand rechnen.

Aber nicht nur dieser Irrglaube ist skandalös. Dass nicht nur in Oberhavel jeden Tag viele ältere Menschen stundenlang an ihren Telefonen kleben, um doch bitte einen Impftermin bekommen zu dürfen, ist ein unhaltbarer Zustand! Zumal es ja nicht bei den Älteren endet – irgendwann sind wir, wenn wir es denn wollen, alle dran. Und dann dürfen wir uns auch einreihen in den Warteschleifenreigen. Aber wenn sich die Politik und die Krankenkassen wünschen, dass wir uns alle impfen lassen, dann muss sie auch auf uns zukommen. Die Krankenkassen und Behörden haben unsere Daten. Das Telefonchaos muss jedenfalls aufhören.

Von Robert Tiesler