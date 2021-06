Oberhavel

Die Kommunen in Oberhavel könnten bald die Möglichkeit bekommen, selbst zu entscheiden, ob sie im Ort eine neue Buslinie einrichten möchten, unabhängig vom Nahverkehrsplan. Einem entsprechenden Antrag der Kreistagsfraktionen SPD/LGU/Tierschutzpartei, Bündnis 90/Die Grünen und CDU stimmte eine Mehrheit der Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft, Mobilität und Digitalisierung am Montagabend zu. Es gab sechs Ja-Stimmen, zwei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen.

Konkret beinhaltet das Konzept folgende Punkte: Neue Buslinien werden in den ersten zwölf Monaten durch den Auftraggeber finanziert. Wenn sich danach die Fahrgastzahlen positiv entwickeln, wird die neue Buslinie im zweiten Jahr zwischen Auftraggeber und Landkreis je zur Hälfte co-finanziert. Zur Bewertung der neuen Buslinien gelten die Kriterien des Nahverkehrsplans in seiner jeweils gültigen Fassung, die für eine Co-Finanzierung zu 50 Prozent nach einem Jahr erfüllt sein müssen. Die Betrachtung der Fahrgastzahlen zur Bewertung der Buslinien ist inklusive dem Schüler- und Berufsverkehr auszuwerten. Wenn die Kriterien des Nahverkehrsplans erfüllt werden, werde die neue Buslinie auch in den Nahverkehrsplan aufgenommen.

„Wir reden über einen Paradigmenwechsel, über eine Grundsatzentscheidung für mehr ÖPNV“, sagte Uwe Klein (SPD). Es gebe klare Regeln für die Kommunen, auf die sie sich verlassen könnten. Heiner Klemp (Grüne) sprach von einer wichtigen Ergänzung des Nahverkehrsplans.

Wirtschaftsdezernent Egmont Hamelow (CDU) wies darauf hin, dass jede neue Buslinie haushaltsrelevant sei. Es müsse immer klar sein, was im zweiten Jahr der Buslinie auf den Kreishaushalt zukomme. „Finanziell riskant“ sei das in Anbetracht der Coronakrise, sagte Thomas Kay (AfD). Für Uwe Münchow (FDP) steht die Frage im Raum, was eine „positive Entwicklung“ einer Buslinie sei, das müsse konkretisiert werden. Der Kreistag entscheidet am 16. Juni.

Von Robert Tiesler