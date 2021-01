Konzept fertiggestellt: Oberhavel macht mobil

Oberhavel

Wo sind die verkehrlichen Nadelöhre? Welche Mobilität braucht der Wirtschaftsstandort Oberhavel, um leistungs- und konkurrenzfähig zu bleiben, um als Wohnstandort weiter zu punkten und trotzdem den CO2-Ausstoß zu minimieren? Was genau kann und muss jetzt getan werden?

Diese Fragen beantwortet das Mobilitätskonzept „ Oberhavel – Mobil 2040“, das die Kreisverwaltung auf Beschluss des Kreistages in den vergangenen gut zwei Jahren erstellen ließ, von der EU gefördert mit gut 27 000 Euro. In einem breit angelegten Beteiligungsverfahren seien die Wirtschaftsvertreter, Institutionen, Interessenverbände, die Kommunen und vor allem die Einwohnerschaft einbezogen worden, bilanzierte Bau-, Wirtschafts- und Umweltdezernent Egmont Hamelow bei der offiziellen Abschlusspräsentation am Dienstagabend. Ziel sei es gewesen, so viele Ideen wie möglich zu sammeln – ohne Denkverbote.

Anzeige

Projektleiter Johannes Theißen von der Team red Deutschland GmbH fasste die Ergebnisse in einem Vortrag zusammen. Zwölf Themen-Module seien bearbeitet worden, insgesamt 57 Handlungsempfehlungen wurden abgeleitet. Die Grunderkenntnis: Der Güterverkehr wird zunehmen und der Individualverkehr wird weiter bedeutsam im Landkreis sein.

Modul 1 – Stabilisierung der Mobilität in allen Räumen des Landkreises: Die einzige Handlungsempfehlung beinhaltet die Umsetzung der Straßenprojekte des Bundesverkehrswegeplans, was durch wachsende Attraktivität (Reisezeitvorteile) zu einem Anstieg der Emissionen und der Fahrleistungen im Individualverkehr führen werde. Pro Jahr werden etwa 11,2 Millionen Fahrzeugkilometer zusätzlich erwartet. Etwa vier Prozent der Verkehrsleistung werde sich nach Einschätzung der Gutachter auf die Straße verlagern – vorrangig von der Bahn.

Modul 2 – Wirtschafts- und Lieferverkehr: Hier wird gemäß Kreisentwicklungskonzept ein Verlagern von Transporten auf die Bahn und das Binnenschiff angestrebt – durch Verkehrsbeschränkungen in den Kommunen und Verkehrslenkung. Durch Einfahrverbote für Lastwagen über einer bestimmten Tonnenzahl oder mit Verbrennungsmotoren ließe sich das – vorbehaltlich einer rechtlichen Prüfung – regulieren. Ebenso durch Lieferbeschränkungen zu bestimmten Tageszeiten oder das Einrichten von dezentralen Hubs in den Städten, um dort per Lastenrad die Feinverteilung zu übernehmen. Dazu gibt es vier Handlungsempfehlungen: Kurier-, Express- und Paketdienste (KEP-Dienste) stellen ab 2022 ihre Flotten auf E-Fahrzeuge um, das Einführen gemeinsamer Verteilstationen am Stadtrand ab 2024, Nachtlieferungen nur mit emissionsarmen oder -freien Fahrzeugen, Verlegen des Güterverkehrs auf die Bahn.

Modul 3 – Straßennetz im Landkreis: Hier sehen die Experten eine zunehmende Belastung für die Bewohner und die Umwelt – vor allem in den städtischen und suburbanen Räumen. Und weil hier die Grenze bereits abzusehen oder sogar erreicht ist, wird Handlungsbedarf diagnostiziert. Bei der Anbindung nach Berlin werden fünf Nadelöhre benannt: B 96, L 21/B 96a, BAB, 111, BAB 114 und B 172. Die sechs Handlungsempfehlungen umfassen den zeitnahen und bedarfsgerechten Ausbau der abgestuften Landesstraßen in Zuständigkeit des Landkreises (ab 2020), die funktionale Neubetrachtung des Kreisstraßennetzes (ab 2025), das Unterstützen der Kommunen beim Erstellen von Verkehrskonzepten (ab 2020), Hilfe der Kommunen bei der Stauvermeidung (Abbiegespuren, optimierte Ampelschaltungen), Unterstützung beim Umsetzen kommunaler Lärmaktionspläne sowie die Entwicklung eines Konzeptes zum bedarfsgerechten Optimieren des MIV im Kreisgebiet.

Modul 4 – Schienenpersonennahverkehr (SPNV): Hier werden zwar „gute Voraussetzungen“ bescheinigt, aber immerhin sieben Handlungsempfehlungen gegeben. Vor allem gehe es darum, ab 2023 die Maßnahmen aus dem Programm i2030 und darüber hinaus umzusetzen. Danach soll der Prignitz-Express über Hennigsdorf nach Berlin-Gesundbrunnen angebunden werden, die S-Bahn nach Velten verlängert, die Heidekrautbahn über die Stammstrecke nach Berlin-Gesundbrunnen eingebunden, Birkenwerder zum Regionalbahnhof mit Regionalexpress-Halt ausgebaut und mit dem zweigleisigen Ausbau der S1 ein Zehn-Minuten-Takt bis Oranienburg ermöglicht werden. So ließen sich beim Individualverkehr in Summe 32,2 Millionen Fahrzeug-kilometer pro Jahr einsparen, was den MIV um 1,8 Prozent reduzieren würde. Weitere Einsparungen brächten ein Verlängern der Bahnsteige in Dannenwalde und Löwenberg auf 175 Meter (ab 2025), eine regionale SPPNV-Schwachstellenanalyse, die Verlängerung der Heidekrautbahn von Zühlsdorf bis Liebenwalde (2027), der Ausbau der P+R- und B+R-Anlagen an Bahnhöfen und insbesondere ein Verdichten des SPNV-Angebots (10,7 Millionen Fahrzeugkilometer).

Modul 5 – Wasserstraße in OHV: Durch den Neubau der Schleuse Friedenthal werde künftig wieder eine attraktive Verbindung zu den Ruppiner Gewässern geschaffen und das Wasserstraßenkreuz Oranienburg wieder hergestellt. Weiterhin wird empfohlen, ein intermodales Mobilitätsmanagement für den Güterverkehr einzurichten, die Bootsflotten auf emissionsarme Antriebe umzustellen, Landstromanlagen in allen Häfen zu installieren, die Kanalseitendämme von Ruppiner Kanal und Kremmener Rhin zu sanieren, ebenso die Tiergartenschleuse und die Schleuse Hohenbruch zu sanieren und eine Bootsverbindung zwischen Zehdenick und dem Ziegeleipark Mildenberg herzustellen.

Modul 6 – Luftverkehr: Hier soll die neue Linie RB 32 Oranienburg ab 2022 über Ostkreuz stündlich und direkt mit dem BER in Schönefeld verbinden. Neben dem Umsetzen dieser Maßnahme gibt es eine zweite Handlungsempfehlung, nämlich die dauerhafte Führung des Flughafen-Express bis Berlin-Gesundbrunnen.

Modul 7 – Fuß- und Radverkehr: Als Handlungsschwerpunkte werden hier die Radwege entlang von Landes- und Bundesstraßen, Ortsdurchfahrten, Ortsumfahrungen sowie die Querverbindungen untersucht. Ein zweiter Handlungsschwerpunkt sind Vernetzungen, Verknüpfungen mit dem ÖPNV, touristische Radwege und vor allem Radschnellwege zwischen Oberhavel und Berlin, hier die vier geplanten Verbindungen ( Velten – Hennigsdorf – Spandau (16 km), Oranienburg – Tegel (21 km), Hohen Neuendorf – Reinickendorf (entlang der B 96) und Mühlenbeck – Berlin-Mitte (18 km). 2022 soll laut Handlungsempfehlung eine Machbarkeitsstudie erstellt und deren Ergebnisse dann zeitnah umgesetzt werden.Weiterhin sollen Konzepte des Betrieblichen Mobilitätsmanagements zum Fördern des Radverkehrs umgesetzt, attraktive Radverbindungen geschaffen, der Netzplan Radverkehr und seine Kriterien überarbeitet, sichere Radwegquerungen außerorts realisiert sowie ein Informations- und Qualitätsmanagement im Radverkehr betrieben werden.

Modul 8 – Elektromobilität: Während sich im Süden Oberhavels bereits etliche Ladesäulen befinden, wird im Norden und in der Mitte „nahezu keine Ladeinfrastruktur“ bilanziert. Dies soll insbesondere an Touristenmagneten geändert werden. Als Standorte werden in Fürstenberg die Parkplätze am Markt und die Gedenkstätte Ravensbrück vorgeschlagen, in Neuglobsow der Stechlinseeparkplatz, in Gransee der Schinkelplatz und die Straße des Friedens, in Löwenberg der Karl-Marx-Platz, in Oranienburg die Turm-Erlebniscity, die Gedenkstätte Sachsenhausen und der ehemalige Busbahnhof ( Stralsunder Straße 10) sowie in Velten die Poststraße 36 und der Bahnhof. Weitere Handlungsempfehlungen sind die Umstellung der Fahrzeugflotte des Landkreises, das Einrichten einer Lotsenstelle E-Mobilität und das Bereitstellen einer stets aktuellen Online-Karte für die Ladeinfrastruktur im Landkreis.

Modul 9 – ÖPNV: Die kreiseigene OVG betreibe 42 Linien, davon zwölf im Taktverkehr, 19 vorwiegend im Schülerverkehr und eine Linie als Gemeinschaftskonzession mit der BVG. Als Maßnahme wird der Ausbau des ÖPNV und eine Taktverdichtung im Rahmen des Nahverkehrsplans empfohlen. Darüber hinaus soll 2022 geprüft werden, ob die erste Stufe des PlusBus-Konzeptes umgesetzt werden kann. Zu den insgesamt sieben Handlungsempfehlungen zählt außerdem das Erstellen eines Konzeptes für autonomes Fahren und für Mobilitätsstationen im Kreis, das Einrichten einer kreisweiten Mobilitätszentrale, der Aufbau eines On-Demand-Angebots für Pendler sowie der Einsatz von Gästekarten in ÖPNV und Tourismus.

Modul 10 – Digitalisierung und Vernetzung: Hier werden bei den beiden Anbietern Vodafone und Telekom noch erhebliche weiße Flecken bei der Netzabdeckung mit mindestens 3G-Geschwindigkeit festgestellt, vor allem bei Rheinsberg, Zehdenick und Kremmen. Die drei Empfehlungen umfassen das Einrichten der Funktion eines Digitalisierungsbeauftragten (2022), das Erstellen einer Gesamtstrategie (2022) sowie die Digitalisierung des ÖPNV.

Modul 11 – Öffentlichkeitsarbeit und bürgerschaftliches Engagement: Drei Handlungsempfehlungen gibt es, den Ausbau der Kreis-Homepage als Online-Portal für Fragen und Hinweise, das Schaffen einer Freiwilligenagentur auf Kreisebene und das Fördern von Bürgerbusprojekten.

Modul 12 – Fuhrparke: Der Landkreis verfügt über 53 Fahrzeuge, 43 Hybrid-Pkw der Marke Toyota und zehn VW E-Golf. Laut Handlungsempfehlung sollen alle Kommunen ihre Dienstfahrzeuge zu 15 Prozent auf nicht fossile Antriebe umstellen – wie auch der Landkreis inklusive der OVG-Linienbusse. Es sollen Diensträder und Pedelecs beschafft, Carsharing eingeführt und ein Konzept zum Einsatz von Wasserstoff entwickelt werden.

Mit den genannten Maßnahmen ließe sich die CO2 -Emission pro Einwohner bis zum Jahr 2040 um bis zu 54 Prozent reduzieren, erläuterte Johannes Theißen, der zugleich einen Umsetzungsplan für die nächsten zehn Jahre vorstellte.

Von Helge Treichel