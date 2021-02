Schönfließ

Ein prachtvoll geschnitzter Altar, blaue Kirchenbänke, eine in blau-weiß-gold gehaltene Patronatsloge und eine prunkvolle Holz-Orgel von 1715: Die knapp 800 Jahre alte Dorfkirche in Schönfließ kann sich sehen lassen. Viele Sommerkonzerte und Lesungen fanden hier vor Corona statt. Aber wenn Pfarrerin Heike Krafscheck (58) einen Wunsch frei hätte, würde das alte Gotteshaus in der Dorfstraße/Ecke Am Anger endlich trockengelegt.

Denn die etwa 1,60 Meter dicken Außenmauern aus unbehauenen Feldsteinen sind feucht und die Feuchtigkeit nagt am prächtigen Kircheninneren. Kein Wunder: Baustart für das Gotteshaus war vor 1250. Damit gehört der romanische Quaderbau wohl zu den ältesten Gebäuden im Landkreis Oberhavel.

Ex-Bürgermeister Klaus Brietzke engagiert sich jetzt auch im Kirchenrat. Quelle: Jeannette Hix

Viele Schönfließer haben sich hier schon trauen lassen, wie die zwei Töchter von Kirchenratsmitglied Klaus Brietzke (69). Eingefleischte Schönfließer wissen, dass Brietzke ab 1994 gute 18 Jahre hier Bürgermeister war. Und wenn die Hochzeitspaare feierlich auf den einst um 1878 in der Kaiserlichen Tischlerei gefertigten eichernen Patronatsstühlen platzgenommen haben, blieb ihr Blick hundert Pro an dem prunkvollen Altar samt Kanzel hängen. Aus Lindenholz wurde er ab 1684 unter den strengen Augen von Gutsherr Maximilian Friedrich v. Brösigke gefertigt und nach 1705 von Profi-Schnitz-Meister Heinrich Bernhard Hattenkerell vollendet.

Das Altarbild ist auf Holz gemalt und zeigt die Kreuzigung vom Gottessohn. Das aufwendige Schnitzwerk war 1962 und 2007 teils restauriert worden. Dringend müssten an den Altar mit dem beeindruckenden Farbenspiel aus Blau, Weiß und Gold nun die Restauratoren ran. Denn der Holzwurm hat sich breitgemacht. „Wir brauchen dringend die fachgerechte Sanierung“, sagt die Pfarrerin, „damit unsere Kirche in den nächsten 100 Jahren immer noch so schön ist.“

Von der Empore samt Orgel hat man einen tollen Blick ins Kirchenschiff. Quelle: Jeannette Hix

Seit zwei Jahren ist Heike Krafscheck hier Pfarrerin. Man habe hier auch im letzten Jahr – trotz Corona – tolle Feste gefeiert. Allerdings draußen vor der Kirche auf der Wiese, als Posaunenchorleiter Joachim Lindner von seinem Posaunenchor verabschiedet wurde. „Die Gemeinde in Schönfließ ist sehr lebendig und musikalisch. Ich fühle mich hier pudelwohl“, sagt die Pfarrerin.

Bei einem ihrer Familiengottesdienste staunten die versammelten Gläubigen nicht schlecht, als plötzlich das Pippi-Langstrumpf-Lied aus der Orgel lustig dröhnte – ein befreundeter Organist der Pfarrerin hatte in die Tasten gehauen. Bei einem anderen Gottesdienst hingen vor dem Altar gebastelte Schafe. Da bekommt der Bibel-Psalm 23 „...Der Herr ist mein Hirte... mir wird nichts mangeln..“ gleich eine richtig lebendige Aussage.

Hier fanden schon viele Konzerte und Lesungen statt. Die feuchten Wände müssen dringend trockengelegt werden Quelle: Jeannette Hix

Auf den Schafen-Tafeln hatten die Schönfließer ihre Wünsche geschrieben. Und vielleicht stand auch der Wunsch darauf, in der Kirche eine Heizung einzubauen, denn der Ofen war 1961 entfernt worden und darum ist es jetzt im Winter im Gotteshaus bibberkalt. Auch die zum Teil spätromanischen Fenster müssten repariert werden. Der engagierte „Freundeskreis Kirche Schildow“ hat bereits Spenden gesammelt. Gespräche mit dem Landesdenkmalamt und dem kirchlichen Bauamt sollen folgen.

„Unsere Kirche hat eine tolle Akustik“, sagt Klaus Brietzke. Die hat der Schönfließer nicht nur zu den Hochzeiten seiner zwei Kinder hier hautnah erlebt, sondern leider auch zur Beerdigung seiner Schwiegermutter. „Ein Kind hatte das Trauerlied ,Ave Maria’ gesungen und ich glaube, nicht nur ich hatte eine Gänsehaut. So traurig der Anlass war, so schön war die Akustik in unserer alten Dorfkirche.“

Der Altar ist aus Lindenholz. Ab 1684 wurden die Schnitzarbeiten gefertigt. Quelle: Jeannette Hix

Wie Pfarrerin Heike Krafscheck wünscht sich Klaus Brietzke für 2021, dass in der Kirche endlich wieder feierliche Gottesdienste und Konzerte stattfinden dürfen. Oben von der um 1785 errichteten Patronatsloge, über die das prunkvolle Allianzwappen der Familien von Brösigke und von Bredow prangt, kann man dann aber noch nicht sitzen – an dieser Stelle muss die Decke noch saniert werden.

Einer von vier antiken Stühlen: Darauf nehmen gerne Brautpaare Platz. Quelle: Jeannette Hix

Dafür kann man aber wieder entspannt auf den schönen, blauen Holzbänken sitzen, denn die barocke Decke darüber mit schönen Stuckprofilen von um 1775 wurde 1994 und das Dach samt Dachstuhl 2004 saniert. Seit 1922 hat die Kirche übrigens auch elektrisches Licht und 1935 wurde die Turmuhr in Gang gesetzt. Und wenn ihre Riesen-Zeiger abends auf acht Uhr zeigen, verbreiten die drei Bronzeglocken aus dem Mittelalter ihr wohlklingendes Läuten über Schönfließ. Je 110 Kilo, 450 Kilo und 520 Kilo schwer, rufen sie seit mehr als 600 Jahren die Gläubigen zum Gebet. So wird es auch wieder am 14. März 2021 sein, wenn Pfarrerin Heike Krafscheck um 11 Uhr wieder zum Gottesdienst ruft.

Von Jeannette Hix