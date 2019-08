Oranienburg

Am Mittwoch, 14. August, lädt das Landespolizeiorchester ab 14 Uhr zum Konzert in den Oranienburger Schlosspark ein. Das Konzert unter dem Titel „Musik liegt in der Luft“ findet auf Initiative des Seniorenbeirates statt.

Vor dem musikalischen Teil bietet die Polizei ab 12.30 Uhr eine Sicherheitsberatung für Senioren an. Besonderes Augenmerk wird dabei auf den Enkeltrick, Haustürgeschäfte & Co. gelegt.

Der Eintritt zum Konzert kostet pro Person 5 Euro, von denen 2,50 Euro je Karte der Seniorenarbeit zu Gute kommen. Karten gibt es nur am Veranstaltungstag an der Schlosspark-Kasse und am Tor im Schlosshafen Oranienburg.

Von MAZonline