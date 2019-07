Hennigsdorf

Jede Menge Verstöße gegen geltendes Recht beging ein 35-jähriger Kradfahrer am Montagabend gegen 18.40 Uhr in der Straße Am Rathaus in Hennigsdorf und verursachte dabei einen Unfall.

Zunächst stieß der Mann mit mutmaßlich überhöhter Geschwindkeit bei seiner Fahrt mit dem Krad mit einer 33-jährigen Pkw BMW-Fahrerin zusammen. Während der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich dann heraus, dass der 35-Jährige unter dem Einfluss von Amphetaminen stand, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, sein Krad nicht zugelassen war und an den entstempelten Kennzeichen seines Zweirads selbst hergestellte Plaketten angebracht worden waren.

Der Mann wurde aufgrund seiner Verletzungen in ein Berliner Krankenhaus gebracht, wo auch eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Durch den Unfall entstand nach ersten Schätzungen der Polizei ein Sachschaden von insgesamt rund 23.000 Euro. Aufgrund ihrer Beschädigungen mussten sowohl das Krad als auch der Pkw BMW geborgen und abgeschleppt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline