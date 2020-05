Kreativer Kampf um die Krone: „Unser Hausmeister ist der coolste!“

Oranienburg

Die vergangenen Wochen waren nicht leicht für das Zusammenleben in den Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtungen Jochen Sprenger in Oranienburg. Dazu gehören mehrere Wohngruppen und eine lerntherapeutischer Einrichtung. „Normalerweise fahren die Kinder alle 14 Tage zu ihren Eltern nach Hause. Doch während des Corona-Lockdowns war das nicht möglich“, erklärt Fachberaterin und Erzieherin Ina Krohn. Sieben Wochen konnten die Kinder nicht zu ihren Eltern fahren, erst Anfang Mai war das wieder möglich. „Wir sind sehr froh, dass die Familien da so verständnisvoll waren. Da zahlte sich die gute Elternarbeit unserer Einrichtung aus“, erklärt Ina Krohn.

Sieben Wochen nicht zu Hause

Umso wichtiger wurden in dieser Zeit die Bezugspersonen in den Wohngruppen. Dazu zählt auch Hausmeister Thomas Köpke, der für insgesamt vier Häuser verantwortlich ist. Diese liegen in der Berliner Straße, am Heidelberger Platz und in der Dr.-Kurt-Scharf-Straße. „ Thomas ist einfach super“, erzählt die zwölfjährige Ann-Christin Liebe, die seit zwei Jahren in der Wohngruppe „Wir 5 Plus“ lebt. „Er ist nett, hilfsbereit und immer gut gelaunt. Er frühstückt auch mit uns zusammen, das ist schön“, sagt Ann-Christin. Besonders sein Hobby, das Imkern, fasziniert die Kinder ungemein. „ Thomas bringt manchmal seine Bienen zu uns mit und dann bekommen wir solche Imker-Anzüge und dürfen ihm helfen“, schwärmt die Zwölfjährige.

Anzeige

Hier kommen Sie direkt zum Voting: Stimmen Sie ab: Das große MAZ-Voting – wer ist der oder die coolste HausmeisterIn Oberhavels?

Riesige Plakate gebastelt

Der MAZ-Aufruf zur Suche des „Coolsten Hausmeisters in Oberhavel“ kam gerade zur rechten Zeit. Weil so vieles wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste und die Kinder nicht nach Hause fahren konnten, stürzten sie sich regelrecht in die Arbeit. Drei riesige Plakate haben die Bewohner gebastelt und damit gezeigt: Hausmeister Thomas Köpke ist einfach der beste für sie. Zahlreiche positive Eigenschaften werden ihm von den Kindern und Jugendlichen zugeschrieben: smart, hübsch, humorvoll, hilfsbereit, unternehmungslustig, kreativ, ideenreich und geschickt. Thomas Köpke ist cool, weil er „mit uns Kerzen gedreht hat, mit uns Mini-Seifenkisten baut, er uns selbst gemachten Honig mitbringt und er hält unsere Wohngemeinschaft und Schule instand“ – so heißt es auf einem der Plakate. „Und wenn mal was kaputt geht, wird er nicht gleich wütend“, lobt Ann-Christin Liebe.

Weitere MAZ+ Artikel

Ina Krohn und Ann-Christin Liebe mit den Plakaten, die die Kinder gebastelt haben. Quelle: Robert Roeske

Zusammen mit ihrer Erzieherin Ina Krohn macht sich die Schülerin vergangene Woche auf den Weg in die Oranienburger MAZ-Redaktion. „Ein bisschen aufgeregt war ich schon“, gesteht die Zwölfjährige. Aber für die Nominierung ihres Hausmeisters hat sie allen Mut zusammengenommen. Für die Wohngruppen ist die Aktion ein voller Erfolg – auch wenn ihr Thomas die Wahl nicht gewinnen sollte. „Wir haben uns schon etwas für ihn überlegt, aber das wird noch nicht verraten“, verspricht Ann-Christin. „Wir machen sehr viel Projektarbeit, denn das ist eine tolle Motivation für die Kinder“, erklärt Ina Krohn. „Das geht von der Ausarbeitung eines Plans bis zur Vorstellung der Ergebnisse. Auf diese Weise entsteht gegenseitige Wertschätzung.“

Zur Galerie Oberhavel sucht den coolsten Hausmeister – und das sind die Nominierten. Kitas, Schulen & Co. konnten ihre Vorschläge bei der Redaktion einreichen, wir stellen die 20 Nominierten in der MAZ-Bildergalerie vor. Coole Typen aus ganz Oberhavel – von Fürstenberg bis Kremmen, von Hennigsdorf bis Oranienburg.

Lesen Sie dazu auch:

MAZ vom 30.April 2020: „Wer ist der coolste Hausmeister? Bitte nominieren!“

MAZ vom 30.April 2020: „Ist das der coolste Hausmeister in Oberhavel?“

MAZ vom 02.Mai 2020: „Sie hat das Kommando in der Oberschule Velten“

MAZ vom 08.Mai 2020: „ Michael Lück hat die Stadtparkhalle im Griff“

Von Wiebke Wollek