Kreiselternrat Oberhavel fordert umgehende Vorbereitung auf Herbst und Winter, damit die Schulen sicher offenbleiben

Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) des Landes Brandenburgs hat seit Januar dieses Jahres sogenannte PCR-Lolli Pooltests an drei Modellschulen in Brandenburg erprobt, unter anderem auch im Landkreis Oberhavel. Dabei werden Corona-Infektionen nicht mit Antigen Schnelltests („Nasentests“) nachgewiesen, sondern mit dem genaueren PCR-Verfahren. Die Schülerinnen und Schüler lutschen 30 Sekunden an einem Teststäbchen. Das Stäbchen wird im Labor analysiert, und das Ergebnis liegt am selben Tag vor. Mit dieser Methode werden Infektionen 2 bis 3 Tage früher erkannt als mit Antigen Schnelltests.

73 Prozent der Eltern wünschen sich für ihre Kinder die Fortführung der PCR Lolli Pooltests

In Oberhavel liegt die größte Grundschule Brandenburgs, die Grundschule Glienicke Nordbahn. Diese hat mit 14 Klassen am Modellprojekt „PCR Lolli Pooltests“ des MBJS teilgenommen. Eine Befragung der Schulkonferenz ergibt: 73 Prozent der Eltern wünschen sich für ihre Kinder die Fortführung der PCR Lolli Pooltests für einen sicheren Präsenzunterricht. 19 Prozent wünschen sich Antigen Schnelltests und nur 8 Prozent möchten zukünftig gar nicht mehr testen. Probleme der Organisation der Tests sollen direkt mit dem MBJS besprochen werden.

Kreiselternbeirat fordert weitreichende Folgen

„Weil PCR Lollitests Infektionen früher erkennen, können Ansteckungen unter den Kindern vermieden werden. Über 70 Prozent der Eltern fühlen sich damit sicherer.“ erklärt die Vorsitzende der Schulkonferenz, Astrid Wirth. „Außerdem ist alles einfacher: Wir ersparen uns als Eltern die weniger genauen Antigen Schnelltests Tests daheim und das Ausfüllen und Kontrollieren der Testzettel.“ Expertengremien warnen davor, dass gefährlichere Virusvarianten die Lage im Herbst wieder außer Kontrolle geraten lassen können. Schulschließungen könnten dann erneut das letzte Mittel sein, um die Gesellschaft vor dem Virus zu schützen. „Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen und Bayern haben bewiesen, dass Kinder mit dieser Teststrategie sicherer durch die Pandemie kommen. In diesen Ländern konnten die Inzidenzen unter Kindern weit niedriger gehalten werden als bei uns in Brandenburg. „Wir als Eltern fordern, dass erneute Schulschließungen jetzt durch eine gute Vorbereitung vermieden werden. Sicherer Präsenzunterricht ist möglich und muss jetzt vorbereitet werden“, merkt der Kreiselternrat Oberhavels in einer Pressemitteilung an.

Kontrollierte Be- und Entlüftung von Klassenräumen empfohlen

Der Kreiselternrat erneuert daher seine Forderung an das MBJS, Ministerin Ernst und die Verwaltung des Landkreises: Nutzen Sie die Zeit und das erfolgreiche Modellprojekt des MBJS und sorgen Sie jetzt gegen erneute Schulschließungen und gegen vermeidbare Infektionen vor. Zur Umsetzung auf Landesebene wird die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln plus den PCR-Lollitest empfohlen. Für weiterführende Schulen (für Personen über 12 Jahren) soll es eine sichere Teststrategie mit qualitativ hochwertigen Antigen Schnelltests geben. In allen Grund- und Förderschulen sollen PCR Lolli-Pooltests, flächendeckend spätestens ab dem ersten Schultag des Schuljahres 2022/2023, vorhanden sein. Zur Umsetzung im Landkreis wird eine kontrollierte Be- und Entlüftung von Klassenräumen empfohlen, im gegebenen Fall soll nachgerüstet werden und die Digitalisierung muss vorangetrieben werden, damit ein hochwertiger Distanzunterricht möglich wird.

