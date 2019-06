Velten

Ein teurer Diebstahl ereignete sich während des Wochenendes in der Veltener Rosa-Luxemburg-Straße. Bislang unbekannte Täter hatten sich offenbar gewaltsam Zugang zu einem dort abgestellten VW Crafter verschafft. Anschließend entwendeten sie aus dem Wagen diverse Werkzeuge, darunter eine Tischkreissäge und eine Handkreissäge. Insgesamt richteten die Einbrecher nach ersten Schätzungen einen Schaden von rund 9000 Euro an, festgestellt wurde der Einbruch am Montagmorgen gegen 6.40 Uhr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Es ist nicht der erste Diebstahl dieser Art. Erst am Wochenende zuvor war in gleich zwei, ebenfalls in Velten abgestellte VW Crafter-Fahrzeuge eingebrochen worden, um aus diesen Werkzeuge zu entwenden.

Von MAZonline